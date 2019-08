Di Maio punta tutto su Conte premier | “Lui o voto” Pd al bivio | Lega ancora in attesa

Dall'incontro tra Di Maio e Zingaretti spunta la richiesta di un "Conte bis" : Giuseppe Conte alla guida del governo giallorosso. È l'aut aut lanciato da Luigi Di Maio a Nicola Zingaretti. Preceduto dalle parole del cofondatore del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, che intima: Conte è "l'elevato", non si puo' liquidare via così come una qualsiasi "figurina dal mazzo". In serata, come anticipavano all'Agi diverse fonti parlamentari nel pomeriggio sull'imminenza di un incontro entro il week end lontano dai riflettori ...

Governo - Di Maio scrive a Conte : “Forza amico mio - sei una perla rara”. Spunta striscione a Montecitorio : “Presidente - l’Italia ti ama” : “E’ stato un onore lavorare insieme”. “Sei una perla rara“. “Sei una delle scelte di cui vado più fiero nella mia vita“. Quando mancano poche ore dal discorso in Senato del premier Giuseppe Conte, che potrebbe segnare la fine della sua prima esperienza di Governo, Luigi Di Maio pubblica un post su Facebook per esplicitare il suo sostegno, politico e umano, nei confronti del presidente del Consiglio. Il ...

Crisi - Conte attacca Salvini e punta al bis Di Maio e la «frittata» di Matteo M5S-Pd - Renzi : «Può accadere di tutto» : Il premier Conte strappa con Salvini e prepara la battaglia in Senato per il 20 agosto. Il M5S non svela ancora le carte, ma la retromarcia è improbabile. Attesa per le mosse di Zingaretti e del Pd, con Forza Italia alla finestra

Governo - Conte al Quirinale per un’ora. Di Maio annulla tutti gli appuntamenti : Il premier al Colle per un colloquio di un’ora con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Il ministro Luigi Di Maio annulla gli impegni istituzionali. Fonti 5 Stelle: «Chi aprisse oggi una crisi riporterebbe un Governo tecnico in Italia: sarebbe folle»

Roma, 8 ago. (AdnKronos) – Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha annullato gli appuntamenti previsti per questa mattina a Cavriago e per stasera a Bologna, in Emilia Romagna. Resterà a Roma per impegni istituzionali.

Luigi Di Maio - lo scandalo : spunta l'audio rubato : "Lega insopportabile - e Conte..." : "A volte bisogna subire l’atteggiamento della Lega che è insopportabile, non lo dite a me, che sono in questo governo. Ma dopo le elezioni potevamo prendere il 33% e andare all’opposizione o cercare di portare a casa il più possibile, nelle peggiori condizioni". Sono le parole usate dal capo politi

Matteo Salvini - dopo la Tav punta alla Flat tax : "Se il governo fa - andrà avanti". Sfida a Conte e Di Maio : Salvini e Di Maio non si confrontavano faccia a faccia dall' 11 luglio, giorno in cui avevano partecipato assieme a Conte e a quasi tutto il governo al vertice sull' autonomia. L' incontro era finito malissimo con conseguenti dichiarazioni al vetriolo da parte della Lega e dei 5 Stelle. Ieri i vice

Governo - Salvini : “Futuro? Siamo nelle mani di Dio. Non ho appuntamenti con Di Maio” : “Non ho incontri in agenda. Per il futuro Siamo nelle mani del buon Dio”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a Firenze rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se avesse in agenda un incontro con l’altro vicepremier Luigi Di Maio e se il Governo durerà ancora a lungo. Salvini è nel capoluogo toscano in occasione della firma con la Regione Toscana per l’attuazione del numero di emergenza europeo 112. L'articolo ...