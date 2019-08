Crosetti | l’eterna condanna della Juve è il risultato

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2019) Allanon bastava più vincere, ma bisognava giocar bene. Questo il motivo, secondo Maurizio, dell’addio ad Allegri e dell’arrivo di Sarri. È stato piacevole dibattere di bel gioco. E se hanno cambiato Allegri per ridurre gli inestetismi, se davvero la rivoluzione copernicana produrrà una vertigine di spettacolari passaggi, ossessivi possessi e mirabili golassi, il noioso dettaglio delnon si potrà archiviare come un fastidio. Per tutta l’estate si è parlato di bel gioco e dei leziosismi insegnati dal tecnico toscano, adesso si dovrà vedere se lavince. Sì, perché i bianconeri non vincono dallo scorso 20 aprile, quando si assicurarono lo scudetto, una condizione che non è certo la normalità in casae che perdura oramai da troppo tempo. Perchéè il. Il padrepatria bianconera è il Trap, mica ...

