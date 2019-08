Crisi | Paragone alla Berghem Fest della Lega | “Al M5s consiglio massima prudenza | perché

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2019) “Al Movimento 5 stelledi là (nel Pd) sono professionisti del potere”. Dal palcodi Alzano Lombardo, il senatore del M5s Gianluigipunta il disto contro le trattative che si stanno svolgendo tra il Pd e i pentastellati. “È un’alleanza complicatail Pd rappresenta l’establishment. Non riuscirei a spiegarla, non è ammissibile”. Ma quando gli si chiede se voterebbe la fiducia a un esecutivo giallo-rosso,glissa: “Si trattafine di un film, al momento non ho un governo di questo tipo” L'articolo: “Al M5snel Pd sono professionisti del potere” proviene da Il Fatto Quotidiano.

