Crisi | la diretta – Pd-M5s | braccio di ferro sul premier Tusk al G7 | “Conte uno dei

Crisi di governo - via alle trattative per il governo tra M5s e Pd. Oggi alle 14 il primo incontro tra i capigruppo – LA DIRETTA : È il giorno dell’incontro tra i capigruppo di M5s e Pd. Ancora ignoto il posto dove i grillini Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli e i dem Andrea Marcucci e Graziano Delrio (più i vicesegretari Andrea Orlando e Paola De Micheli) si siederanno attorno a un tavolo per iniziare a trattare. L’incontro è programmato alle 14. Dalle 8 e 40 il segretario Nicola Zingaretti e il suo vice Orlando sono nella sede del Nazareno dalle 8 e 40 ...

Crisi di Governo in diretta - contatti oggi alle 14 tra Pd e M5s : La Crisi di Governo è ormai entrata nel vivo e continuano le consultazioni tra le parti. Mattarella concede altri quattro giorni di consultazioni che fissa a partire da martedì. Durante la giornata di oggi, venerdì 23 agosto, a partire dalle ore: 14.00 ci sarà un nuovo incontra tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. La partita, quindi, è ancora del tutto aperta e, nel luogo ancora da stabilire, si parlerà di una lista di ...

Mattarella : «Crisi va risolta in tempi brevi : da martedì nuove consultazioni» DIRETTA : «Con le dimissione di Conte che ringrazio con i ministri s'è aperta la crisi con una rottura polemica tra i due partiti. La crisi va risolta in tempi brevi come richiede un grande...

Crisi di governo : parla Mattarella Diretta : Dopo Fratelli d’Italia, Partito Democratico, Forza Italia, Lega e M5S, ora la parola al Capo dello Stato

Governo - diretta Crisi. Di Maio : Di Maio : 10 punti da portare a termine - «M5S non lascia la nave affondare». Salvini : «Elezioni via maestra». Mattarella parlerà alle 20 : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Crisi - la diretta – Secondo giorno di consultazioni - Di Maio : “Dieci impegni per nuovo governo - dal taglio dei parlamentari al conflitto di interessi” : Il Carroccio chiede le urne subito, ma lascia (ancora) aperta la porta al M5s. Il Pd dice di essere disposto alle trattative con i 5 stelle, ma al tempo stesso pone alcune condizioni che complicano e non poco le trattative. I grillini frenano i retroscena e aspettano di vedere Sergio Mattarella. Il Secondo giorno di consultazioni al Quirinale sarà anche quello decisivo per capire se i partiti riusciranno a convincere il Quirinale che ci sono i ...

Governo - diretta Crisi. Di Maio : «Leggi bloccate - 10 obiettivi da portare a termine» : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta Crisi. Salvini : «Elezioni via maestra ma se i no diventano sì pronto a ripartire» Consultazioni - è il turno del M5S : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

