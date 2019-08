Conte | La stagione con la Lega è chiusa e non si riaprirà più VIDEO

Governo - Conte : «Chiusa stagione con la Lega - non si riaprirà». Stato maggiore Pd riunito a Roma : «Quella con la Lega è un'esperienza politica che io non rinnego» ma «è una stagione politica chiusa che non si potrà riaprire più per quanto mi...

Governo - Conte : «Chiusa stagione con la Lega - non si riaprirà». Stato maggiore Pd riunito a Roma : «Quella con la Lega è un'esperienza politica che io non rinnego» ma «è una stagione politica chiusa che non si potrà riaprire più per quanto mi...

Giuseppe Conte : "La stagione con la Lega è chiusa. Io di nuovo premier? Non è una questione di persone" : "Non rinnego l'esperienza politica con la Lega, ma quella stagione politica è per me chiusa e non si potrà riaprire". Giuseppe Conte parla dopo il suo arrivo a Biarritz per il G7 e sull'ipotesi di un suo nuovo ruolo da presidente del Consiglio di un governo giallo-rosso resta vago: "Conte bis? Io no

Governo - Conte al G7 : «Chiusa la stagione con la Lega - non si riaprirà». Pd : «Positivo» : «Quella con la Lega è un'esperienza politica che io non rinnego» ma «è una stagione politica chiusa che non si potrà riaprire più per quanto mi...

Governo - Conte al G7 : «Chiusa la stagione con la Lega - non si riaprirà». Pd : «Positivo» : «Quella con la Lega è un'esperienza politica che io non rinnego» ma «è una stagione politica chiusa che non si potrà riaprire più per quanto mi...

Crisi - Conte : “Stagione politica con la Lega è chiusa e non si può riaprire più. Conte bis? Non è questione di persone ma di programmi” : “Per me la stagione politica con la Lega è chiusa e non si può riaprire più per nessuna ragione”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando a Biarritz sull’ipotesi di un nuovo accordo con Matteo Salvini. “Disponibile per un Conte bis? Non è questione di persone ma di programmi – ha aggiunto – Quello che posso augurarmi per il bene del Paese è che i leader che stanno lavorando per dare un governo ...

Governo - Conte al G7 : «Chiusa la stagione con la Lega - non si riaprirà» : «Quella con la Lega è un'esperienza politica che io non rinnego» ma «è una stagione politica chiusa che non si potrà riaprire più per quanto mi...

Governo - Conte al G7 : «Chiusa la stagione con la Lega - non si riaprirà» : «Quella con la Lega è un'esperienza politica che io non rinnego» ma «è una stagione politica chiusa che non si potrà riaprire più per quanto mi...

Conte : "La stagione politica con la Lega è chiusa e non si può riaprire" : Il presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe Conte, a Biarritz, in Francia, dove da stasera fino a lunedì si terrà il G7 rispondendo ai giornalisti ha definito "chiusa" la stagione politica con la Lega: "Non rinnego l'esperienza politica con la Lega, ma quella stagione politica è per me chiusa e non si potrà riaprire". Conte ha poi auspicato per l'Italia una stagione di riforme che vanno dalla tutela dell'ambiente alla lotta alla ...

Governo : Cerno - ‘non sarebbe Conte bis ma nuova stagione politica’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – ‘Chi parla di Conte bis sbaglia. Come fu per De Gasperi sarebbe un Conte due. La certificazione di una maggioranza alternativa sta nelle parole di censura alla Lega pronunciate in Parlamento e nella costruzione di un Governo con il Pd, che abbia fiato politico. Per il resto i veti e le velleità personali non trovano reale spazio in questa palingenesi della sinistra che tenta di dare un futuro al ...

F1 - Sebastian Vettel : “Mi do 5 in pagella - non sono Contento della stagione. Lavoriamo per vincere una gara” : Sebastian Vettel ha faticato notevolmente a dire la sua in questa prima parte di stagione, il pilota della Ferrari non ha ancora vinto una gara (zero totale per la Scuderia di Maranello considerando anche quanto fatto da Charles Leclerc) e il suo miglior risultato è stato il secondo posto in tre occasioni (a Montecarlo, in Canada e in Germania): davvero troppo poco per il quattro volte Campione del Mondo, quarto in classifica generale e ormai ...

F1 - Mondiale 2019 : Ferrari - ora arrivano le piste favorevoli! A Spa e Monza Conterà il motore : servono due vittorie per dare un senso alla stagione : Guardare l’ordine d’arrivo del GP d’Ungheria, dodicesima prova del Mondiale 2019 di F1, e notare i distacchi di Sebastian Vettel e di Charles Leclerc dalla vetta dal vincitore Lewis Hamilton porta all’analogia con una tappa pirenaica del Tour de France (+61.433s per Vettel 3° e +65.250s per Leclerc 4°). Purtroppo il contesto non è quello del pedale ma di una Rossa che su un tracciato ad alto carico aerodinamico ha ...

La seconda stagione di You su Netflix racConterà il passato di Joe - ma senza cercare alibi : La seconda stagione di You su Netflix non arriverà sulla piattaforma, presumibilmente, prima della fine dell'anno o dell'inizio del 2020. Le riprese sono in corso dallo scorso febbraio e le anticipazioni sul contenuto dei nuovi episodi stanno arrivando principalmente dalla showrunner Sera Gamble, che nel raccontare la serie prova a spiegare su che direttrice si sta muovendo in fase di sceneggiatura. La seconda stagione sarà liberamente ...