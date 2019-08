Con Peppa Pig non si scherza La maialina? Vale 4 miliardi

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 24 agosto 2019) Simonetta Caminiti Maxi offerta di Hasbro per il marchio del cartoon tv Amato dai bimbi di tutto il mondo. E proibito in Cina Un mancino saprebbe disegnarla con la mano destra. E il segreto del successo forse sta proprio lì: la guardi, lacartoon che, quanto a conto corrente, non ha nulla da invidiare a un Rockefeller, e ti domandi cos'abbia di tanto speciale, questo personaggio rudimentale nella grafica, nell'animazione, nei dialoghi che i bambini d'Occidente ascoltano dal 2004. Cambia casa,Pig: lei che ha una vita e una storia semplici solo in apparenza. Per il trasloco, però, c'è chi paga 4di dollari (3,6di euro). Hasbro, la grande società statunitense produttrice di giocattoli, ha annunciato di averla acquistato per 3,3di sterline (4di dollari, appunto) da Entertainment One, la società che detiene i diritti del suo ...

