Club Napoli Allnews | parte la settima stagione su Teleclubitalia Canale 98

Sky Sport : “Il Napoli è il Club che valorizza di più la propria rosa” : A Sky Sport va in onda l’elogio del Napoli. Elogio del club dal punto di vista della capacità di valorizzare la rosa. Ecco quanto emerso in studio. “Il Napoli a livello economico e tecnico è una delle squadre più regolari e più in crescita che esistono nel panorama calcistico nazionale”. “Nel valore delle rose, dopo la Juve c’è il Napoli, ma la differenza più importante è quella tra quanto è stato speso e quanto la spesa si è ...

Quagliariello (Club Napoli Parlamento) : “Prenderemo iniziative contro la decisione della Juve” : Gaetano Quagliariello, senatore di Forza Italia e presidente del Club Napoli Parlamento, ha rilasciato delle dichiarazioni al Roma sulla questione Juve-Napoli vietata ai nati in Campania: “Sorriderà qualche radical chic, finalmente da qualche parte vale lo Ius Soli” Quagliariello scherza, poi diventa serio: “E’ una decisione razzista. Già in altre occasioni come questa abbiamo presentato interrogazioni parlamentari e ...

Ounas sempre più lontano da Napoli : un Club italiano sulle sue tracce : Secondo il sito gianlucadimarzio.com, Adam Ounas, attaccante algerino del Napoli potrebbe lasciare gli azzurri. Le pretendenti non mancano, soprattutto dopo l’ottima comparsa in Coppa d’Africa vinta proprio dalla sua Algeria. Tra queste spicca il Cagliari: “Per quanto riguarda l’attacco, salgono le quotazioni di Ounas che arriverebbe in prestito con diritto (il Napoli chiede 5 milioni di prestito ed un riscatto ...

CorSport : Raiola offre al Napoli Balotelli (che non entusiasma il Club) : Il Napoli continua la sua ricerca dell’attaccante e viene fuori una sorpresa. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, durante i contatti per Lozano, Raiola avrebbe proposto al Napoli anche Mario Balotelli. L’attaccante è senza squadra, in cerca di collocazione. Ma l’ipotesi non sembra entusiasmare il club partenopeo. E poi su SuperMario si è fatto avanti il Flamengo che non sembra intenzionato a farselo ...

Juventus-Napoli - niente tagliandi ai nati in Campania : Club bianconero nella bufera per… “razzismo pratico applicato” : La decisione della società campione d’Italia di vietare la vendita dei biglietti per il big match ai nati in Campania ha fatto scoppiare una clamorosa polemica bufera sulla Juventus, dovuta ad una scelta alquanto singolare assunta dal club bianconero per quanto riguarda il big match con il Napoli in programma il 31 agosto all’Allianz Stadium. Tano Pecoraro/LaPresse La società del presidente Agnelli ha deciso di vietare la ...

Messaggero : Il Napoli è l’unico Club che si concentra sugli acquisti : Valgono 500 milioni gli esuberi dei club italiani. Tutte le squadre sono impegnate a vendere, scrive Il Messaggero, mentre su tutti tiene banco il duello Marotta-Paratici. Il Napoli è l’unico club che invece si concentra sulle operazioni in entrata. C’è l’affare Dybala-Lukaku, il problema Icardi, Nainggolan che ha scelto il Cagliari. Dzeko e Zapata come piani B dell’Inter. Tanto per citare le operazioni che tengono banco. ...

CdM – Il Napoli per l’attacco segue Ben Yeder : incontro con i procuratori. Sul giocatore altri due Club italiani : Per l’attacco il Napoli pensa a Ben Yeder Il Napoli pensa anche all’attacco e lo fa seguendo Ben Yeder del Siviglia. A tale riguardo parla l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Il calciatore era già stato accostato al Napoli dai media spagnoli. Stando a Estadio Deportivo il calciatore non verrà ceduto per meno di 40 milioni di euro, la clausola rescissoria inserita nel contratto. Sul giocatore ben tre ...

Napoli – Cremonese 3-3 - il commento del Club azzurro : Finisce 3-3 la partita Napoli – Cremonese nell’ultima amichevole in Trentino La società attraverso il sito ufficiale ha commentato il match: “Per il Napoli segnano Insigne su rigore, poi nella ripresa reti di Verdi e Younes di pregevole esecuzione. C’è anche il debutto last minute di Elmas che, appena giunto in ritiro, ha disputato uno scorcio finale di gara. Partita molto gradevole anche grazie alla buona ...

Hysaj - l’agente tuona : “Il suo tempo al Napoli è finito! Il Club deve sapere per evitare problemi in futuro. Parlerò con Giuntoli a Dimaro : tante squadre interessate…” : Futuro Hysaj, le parole dell’agente Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, Hysaj e Di Lorenzo, è intervento A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete”, ecco quanto ha dichiarato riguardo i suoi assistiti ed in particolare sul futuro di Hysaj: “Tra stasera e domani andrò a Dimaro, per parlare con i miei assistiti e per fare il punto della situazione. Vado lì per capire come si stanno trovando Di Lorenzo e Mario Rui ...

Week end a Dimaro con il Club Napoli Parlamento : Ultimo canederlo a Dimaro, aspettando James (Rodriguez) e Maurito (Icardi). Potrebbe essere questo il titolo della spedizione del Napoli Club Parlamento (specifichiamo: autofinanziata) nel ritiro azzurro nello scorso fine settimana, da venerdì 19 a domenica 21 luglio. Il continuo affiorare dei canederli (specialità trentina: grossi gnocchi pane impastati con uova, latte, formaggio, salumi e altro ancora) a pranzo e cena, e in varie salse, ha ...

Elmas - l’agente : “Club italiani ed inglesi hanno provato a soffiarlo al Napoli! Due i motivi della scelta…” : L’ag. di Elmas parla della trattativa con il Napoli Mercato Napoli, Eljif Elmas è un nuovo giocatore azzurro. Tuttomercatoweb intervista così in esclusiva George Gardi, rappresentante di Eljif Elmas, artefice della trattativa con il Napoli. Queste le dichiarazioni dell’agente: Elmas al Napoli: non possiamo definirla certo una trattativa lampo “Fino all’ultimo ci sono stati dei club che hanno cercato di fare suo il giocatore, ...

Mercato Napoli - il Club azzurro cerca alternative ad James Rodriguez - le ultime : Secondo quanto si apprende da SportMediaset il Napoli sarebbe cercando alternative a James Rodriguez : “Il Real Madrid non molla per James Rodriguez, continuando ad accettare solo un affare a titolo definitivo, il Napoli sta monitorando anche le eventuali alternative. Sono stati aperti i contatti con Malcom del Barcellona e de Paul dell’Udinese. Ma la prima opzione, se dovesse saltare James, sarebbe Nicolas Pépé, su cui ci sono ...

Napoli - la compagna di Malcuit al veleno : “I tifosi sono disgustosi e razzisti”. La risposta del Club [FOTO] : Un durissimo post su Instagram nel quale si parla di razzismo e tifosi disgustosi. E’ quanto ha scritto sul social la compagna del terzino del Napoli Kevin Malcuit, Ashley Rose: “Da quando sono arrivata i napoletani sono disgustosi con me. sono brutta, la sorella del mio fidanzato perché ho gli stessi capelli, devo fare una dieta. Ero stata avvertita: non sono bianca e magra con lunghi capelli lisci, ma ho grandi capelli afro, ...

Napoli - questione Insigne : Raiola chiede rinnovo e aumento - ma il Club dice no : Tiene banco incessantemente la sessione estiva di calciomercato e non fa eccezione il Napoli di Aurelio De Laurentiis, sempre alla ricerca di rinforzi di livello da regalare al suo allenatore Carlo Ancelotti nel tentativo di fermare l'inarrestabile cammino glorioso della Juventus. A dare una mano, a meno di clamorosi colpi di scena, ci sarà anche Lorenzo Insigne, il simbolo della città, per il quale non sono arrivate offerte rilevanti e che ...