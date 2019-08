Chiaramonte Gulfi premia i giovani talenti

Pioggia d'iscrizioni alla Monti Iblei di Chiaramonte Gulfi : Una Pioggia di iscrizioni alla 62a Salita Monti Iblei che vedrà a Chiaramonte alcuni tra i migliori specialisti siciliani e dell’Italia meridionale

Dal 21 agosto le celebrazioni per San Vito a Chiaramonte Gulfi : Nel vivo da domani le celebrazioni in onore di San Vito patrono di Chiaramonte Gulfi, giovedì prenderà il via il triduo

Mario Incudine a Chiaramonte Gulfi : Mario Incudine in concerto a Chiaramonte Gulfi con Peppe Servillo e Pietra Montecorvino per Estate chiaramontana 2019

Estate a Chiaramonte Gulfi con Vanessa Gravina e Giorgio Lupano : Estate Chiaramonte, Giorgio Lupano e Vanessa Gravina e poi la vigilia di ferragosto dedicata alla Taranta e il 15 agosto il concerto di Mario Incudine

Cabaret a Chiaramonte Gulfi per il Santissimo Salvatore : Una divertentissima serata Cabaret ieri sera in piazza duomo per la festa del Santissimo Salvatore a Chiaramonte Gulfi.

La festa del Santissimo Salvatore a Chiaramonte Gulfi : Nell'ambito dei festeggiamenti del SS. Salvatore a Chiaramonte Gulfi, tante le persone che, ieri sera, hanno applaudito la compagnia del Sorriso

Aggiudicati i lavori della Roccazzo-Chiaramonte Gulfi : Aggiudicati i lavori per la manutenzione straordinaria della Roccazzo-Chiaramonte Gulfi per consentire la cronoscalata della ‘Monti Iblei’

Santissimo Salvatore a Chiaramonte Gulfi : Santissimo Salvatore a Chiaramonte Gulfi, domani il festoso scampanio in tutte le chiese della città annuncerà il via ai solenni festeggiamenti

La festa del Santissimo Salvatore a Chiaramonte Gulfi : Prenderanno il via mercoledì 31 luglio a Chiaramonte Gulfi, alle 13,30 in punto, i solenni festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore