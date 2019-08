Caterina Balivo irriconoscibile | macchie nere sul viso e sguardo spento Fan allibiti

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 24 agosto 2019)è una delle conduttrici italiane più amate e apprezzate della televisione italiana. Prima di tornare al lavoro con la nuova edizione di Vieni da me che ripartirà a settembre,si gode il mare, il sole e il relax con il marito e i figli.ama molto la sua famiglia e ama passare il tempo con i suoi cari. Maama molto anche i suoi fan e quindi, per non far loro sentire troppo la sua mancanza, condivide con loro momenti della sua vita quotidiana. Si fa fotografare in posa, senza trucco, in riva al mare, in barca: insomma, ha piacere che i suoi fan sappiano sempre cosa fa. In questi giorniha ammesso ai suoi follower di vivere momenti piuttosto pesanti. Nonostante sia al mare. Non spiega bene ma rassicura che non si tratta di nulla di grave. Poiha approfondito tutto nelle Story di Instagram dove ha rivelato di essere stata ...

zazoomnews : Caterina Balivo lappello per la Foresta Amazzonica in fiamme: È il declino della società? Preghiamo - #Caterina… - MariaAversano1 : RT @ErmannoKilgore: Caterina Balivo, l'appello per la Foresta Amazzonica in fiamme: 'È il declino della società? Preghiamo' Ottimo sistema… - doloresebasta : RT @ErmannoKilgore: Caterina Balivo, l'appello per la Foresta Amazzonica in fiamme: 'È il declino della società? Preghiamo' Ottimo sistema… -