Casting per l' orchestra del Maestro Peppe Vessicchio per il tour de Le Vibrazioni

Casting per il film 'Gli anni belli' co-prodotto da RAI Cinema e per uno spot del Lego : Sono aperti i Casting per la ricerca di figure varie per una produzione Cinematografica internazionale, a cui partecipa anche RAI Cinema, e quelli per realizzare uno spot pubblicitario del Lego per il lancio di un nuovo gioco. Gli anni belli Per la realizzazione di un film importante dal titolo Gli anni belli, di genere 'commedia' e diretto dal regista Lorenzo d'Amico De Carvalho, sono aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di varie ...

Casting per il programma Rai 'Detto Fatto' condotto da Bianca Guaccero e per Marie Claire : Sono tuttora aperti i Casting per il programma Rai condotto da Bianca Guaccero e dal titolo Detto Fatto per alcune particolari 'sezioni'. Sono inoltre in corso le selezioni di Marie Claire in sinergia con OVS per la ricerca di nuove modelle....Continua a leggere

Casting per Diabolik con Luca Marinelli - Miriam Leone - Valerio Mastandrea - e per Cineworld : Selezioni in corso per la ricerca di figurazioni speciali e comparse per il film Diabolik, la pellicola sulle avventure del celebre ladro creato dalla penna di Angela Giussani. Sono inoltre tuttora aperti i Casting, a cura di Cineworld Roma, per la ricerca di figure varie per produzioni cinematografiche e televisive. Diabolik: aperti i Casting del film Per il film diretto dai Manetti Bros e prodotto dalla Mompracem sono stati scelti ...

Casting per eventi al Rainbow MagicLand e per un film di Milo Rau : Sono in corso i Casting per la ricerca di numerose figure per alcuni eventi da tenersi nella Horror Zone del noto parco dei divertimenti Rainbow MagicLand di Valmontone, in provincia di Roma. Sono inoltre ancora aperte le selezioni per la ricerca di ruoli vari per il nuovo film di Milo Rau. Rainbow MagicLand Per il noto parco dei divertimenti Rainbow MagicLand, situato nei pressi di Roma - a Valmontone (Via della Pace) - sono tuttora in corso le ...

Casting di Blanket Film per un video musicale e di Music Ahead per cantanti e gruppi : Sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e attrici per realizzare un video Musicale, a cura di Blanket Film, da girare tra Firenze e Scandicci. Sono inoltre aperti i Casting della casa di produzione Musicale e discografica Music Ahead per selezionare cantanti e gruppi Musicali in relazione a nuove produzioni Musicali e alla realizzazione di progetti in tale ambito. Un video Musicale Per la realizzazione di un video ...

Casting per un film di Cinemaundici e per una produzione cinematografica a cura di Galaxia : Casting aperti per la realizzazione di un film della casa di produzione Cinemaundici, celebre per aver già prodotto film di altissimo livello. Sono inoltre aperte anche le selezioni, a cura di Galaxia Casting, per realizzare una nuova importante produzione cinematografica. Le riprese si svolgeranno nei prossimi mesi rispettivamente a Palermo e a Trieste. Cinemaundici Selezioni in corso per la realizzazione di un film della nota casa di ...

Casting di Vivi La Vita per vari programmi TV come 'Amore e altri Rimedi' e 'Guess My Age' : Sono attualmente in corso i Casting di Vivi La Vita srl per partecipare a numerosi programmi televisivi, alcuni dei quali particolarmente noti e condotti da celebri personaggi del mondo dello spettacolo. Vivi La Vita Sono tuttora aperte le selezioni per numerosi programmi televisivi correlati a Vivi La Vita srl. Tra questi possiamo menzionare Primo Appuntamento, Guess My Age, C'è posto per 30, Senso Comune, Amore e altri rimedi e Googlebox. Per ...

Casting per 'Avanti un Altro' - condotto da Paolo Bonolis - e per un corto legato al NABA : Sono tuttora in corso i Casting per il programma, in onda sulle reti Mediaset, dal titolo Avanti un Altro. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di attori, attrici e comparse per la realizzazione di uno short film collegato alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Avanti un Altro Per il programma televisivo in onda su Canale 5, dal titolo Avanti un Altro, proseguono i Casting per la ricerca di nuovi concorrenti. A tal proposito, ...

Casting per Miss Italia - che torna in Rai - e per GiZa Eventi : Selezioni attualmente in corso in provincia di Venezia per Miss Italia, mentre si avvicina sempre più la fase finale, che si terrà a Jesolo agli inizi del mese di settembre e verrà trasmessa dalla Rai. Sono inoltre in corso i Casting per modelle e hostess nell'ambito di alcune importanti iniziative a cura di GiZa Eventi. Miss Italia Le selezioni per il celebre concorso di bellezza Miss Italia, la cui fase finale a Jesolo da quest'anno tornerà ...

Casting per 'TuttoAtalanta' su Bergamo Tv e per 'Le Perle delle Muse' : Sono attualmente in corso le selezioni di volti femminili per il programma Tv TuttoAtalanta e di hostess, hair model e ragazzi per alcuni eventi collegati all'agenzia Le Perle delle Muse. TuttoAtalanta Sono aperti i Casting per la ricerca del nuovo volto femminile che affiancherà in trasmissione il conduttore principale del programma TuttoAtalanta, in onda su Bergamo TV, per la stagione calcistica 2019/20. Possono partecipare alle selezioni ...

Casting per uno spettacolo con Roberto Ciufoli e per un corto da girare nel Lazio : Sono aperti i Casting per lo spettacolo musicale A Christmas Carol, con l'attore Roberto Ciufoli, e per uno short film diretto da Nadia Hotait e dal titolo Unseasonal Autumn, che verrà successivamente girato tra Roma e Frascati. Uno spettacolo musicale Per la realizzazione dello spettacolo musicale dal titolo A Christmas Carol con Roberto Ciufoli, noto attore comico e teatrale, sono aperte le selezioni per la ricerca di due ragazzini di età ...

Casting di un video musicale di Francesco Guccini e per uno spettacolo teatrale : Casting in corso per un videoclip di Francesco Guccini, con riprese tra Milano Marittima e Cervia, e per lo spettacolo musicale Goodbye Sciuscià, che andrà in scena al Teatro Palapartenope di Napoli. Un video musicale Sono aperte le selezioni per la realizzazione di un video musicale di una importante canzone del noto cantante Francesco Guccini, con la regia di Stefano Salvati. Le riprese verranno poi effettuate a Milano Marittima e a Cervia tra ...

Casting per 'Ragazza Cinema OK' - con finale a Cinecittà World e per uno short film : Selezioni ancora aperte per Ragazza Cinema OK, in attesa della finale che si terrà a Roma, a Cinecittà World, a settembre. Sono inoltre in corso i Casting finalizzati alla ricerca di varie figure per la realizzazione di un importante cortometraggio dal titolo La forza di Alice e prodotto dalla Ciak Italia Cinematografica con la collaborazione di Impronte Associazione Culturale. Ragazza Cinema OK Per l'importante concorso Ragazza Cinema Ok sono ...

Il NowCasting di MeteoWeb - allerta per Piemonte e Lombardia : forti temporali - grandine - nubifragi [LIVE] : Pomeriggio perturbato su diverse aree Piemontesi con raffica di impulsi dal Sud della Francia, tutti fortemente instabili. Dapprima temporali su Torinese, anche forti con nubifragi, verso Astigiano, Nord Alessandrino, Novarese, in evoluzoune verso Nord. Una squall line ( oblunga linea temporalesca) con cumulonembi a svilupo verticale possente è in azione in queste ore tra Centro Sud, ma anche Nord/Nordest Piemote e Centro Nord Lombardia. I ...