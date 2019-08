Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2019) “Premessa: unè meglio farlo con un marito ed è meglio dare a un bambino una famiglia, anche omogenitoriale, anche se io sono per la famiglia tradizionale. Ma ero single, a 38 anni, un’età biologica avanzata, mi trovavo sola con mia madre, dopo la morte di papà; a Natale, alle Maldive con lei, pensavo alle case, le terre ereditate: eravamo sole, va allargata la famiglia, penso”. Are così èche si è raccontata in una lunga intervista al settimanale 7 del Corriere della Sera. La cantante ha avuto Carlo, che oggi ha 5 anni, grazie allae ora il bambino vive con la cantante e con sua nonna, Rosa. Un uomo, certo, avrebbetrovarlo, un “fan o toy boy”, dice. “Ma – aggiunge – non volevo illudere il “poveretto“. Non volevo illudere nessuno, né dare a miouna ...

Cascavel47 : Carmen Consoli parla di suo figlio nato con la fecondazione assistita: “Avrei potuto scegliere un fan o un toy boy… - TutteLeNotizie : Carmen Consoli parla di suo figlio nato con la fecondazione assistita: “Avrei potuto… - FQMagazineit : Carmen Consoli parla di suo figlio nato con la fecondazione assistita: “Avrei potuto scegliere un fan o un toy boy… -