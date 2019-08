Canottaggio | Mondiali 2019 | i favoriti gara per gara nelle specialità olimpiche L’Italia

Canottaggio - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Tra equipaggi confermati e graditi ritorni diversi podi possibili : L‘Italia scenderà in acqua a Linz, per i Mondiali di Canottaggio, con 18 equipaggi tra i normodotati, ma non tutti sono favoriti per la conquista di una medaglia iridata. Andiamo a scoprire quali imbarcazioni possono salire sul podio mondiale in Austria, nutrendo anche ambizioni di successo. SPECIALITA’ OLIMPICHE Confermato il quattro di coppia senior maschile campione del mondo in carica, composto da Giacomo Gentili (Fiamme ...

Canottaggio - Mondiali 2019 : il calendario e gli orari giorno per giorno. Come seguirli in tv e streaming : Mancano ormai 48 ore all’evento più importante dell’anno per lo sport del remo: scatteranno domenica 25 agosto e si concluderanno domenica 1 settembre i Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio. A Linz, in Austria, oltre che per le medaglie si lotterà, nelle specialità olimpiche e paralimpiche, per i primi pass a cinque cerchi, in palio proprio nella rassegna iridata, per evitare di dover affrontare poi le regate di qualificazione ...

Canottaggio - Mondiali 2019 : il 4 di coppia cerca la conferma. Da battere la temibile concorrenza dell’Olanda : I Cavalieri delle Acque sono pronti a difendere il loro trono mondiale: campioni iridati al termine di una stagione trionfale, quella del 2018, nella quale hanno vinto tutte le gare alle quali hanno preso parte, i quattro alfieri delle Fiamme Gialle, Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, hanno messo in fila tutti gli avversari a Plovdiv dodici mesi fa. Tra le Nazionali sconfitte nella finale mondiale dello scorso ...

Canottaggio - Mondiali 2019 : gli equipaggi dell’Italia ai raggi X. Diverse le possibilità di staccare subito i pass olimpici : Saranno 25 gli equipaggi che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio, in programma dal 25 agosto all’1 settembre a Linz, in Austria, con la manifestazione che sarà anche il primo evento a mettere in palio carte olimpiche e paralimpiche per Tokyo 2020. Tanti gli spunti, scorrendo l’elenco azzurro: c’è il ritorno del due senza senior maschile di Matteo Lodo e Giuseppe Vicino, con il quattro ...

Canottaggio - Mondiali 2019 : Matteo Lodo e Giuseppe Vicino tornano insieme! Si ricompone dopo tante vicissitudini il 2 senza oro nel 2017 : I Mondiali di Canottaggio di Linz che scatteranno domenica 25 con le prime batterie vedranno un gradito ritorno tra gli equipaggi del’Italia: si riforma, dopo diverse vicissitudini, il due senza azzurro che nel 2017 fu campione iridato nelle acque di Sarasota (Florida, USA) e che per diversi motivi in questo biennio non abbiamo visto assieme. Matteo Lodo e Giuseppe Vicino avevano messo a segno una magnifica rimonta nelle acque statunitensi ...

Canottaggio - Mondiali 2019 : i criteri di qualificazione a Tokyo 2020. I pass olimpici che verranno assegnati in ogni gara : I Mondiali di Canottaggio che scatteranno domenica 25 a Linz, in Austria, sono anche la prima e principale rassegna che assegna pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: per quanto riguarda le 14 specialità del Canottaggio, per la parità di genere, le regole di seguito esposte per la rassegna iridata, valgono sia per le gare maschili che per quelle femminili. Dai Mondiali dunque saranno in tutto 118 le imbarcazioni qualificate per Tokyo 2020, 59 per ...

Canottaggio - Mondiali 2019 : i convocati e gli equipaggi dell’Italia. Torna il 2 senza senior di Lodo-Vicino! : Sono stati comunicati gli equipaggi che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio in programma dal 25 agosto all’1 settembre a Linz, con la manifestazione che sarà anche il primo evento a mettere in palio carte olimpiche e paralimpiche per Tokyo 2020. Saranno nel complesso 25 gli equipaggi italiani in gara e balza subito agli occhi il ritorno del due senza senior maschile di Matteo odo e Giuseppe Vicino, ...

Canottaggio - Mondiali 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Si terranno da domenica 25 agosto a domenica 1 settembre i Mondiali di Canottaggio: a Linz, in Austria, oltre che per le medaglie si lotterà, nelle specialità olimpiche, per i primi pass a cinque cerchi, in palio proprio nella rassegna iridata, per evitare di passare per le regate di qualificazione olimpica in Programma nel 2020. Dopo cinque giorni dedicati ai vari turni preliminari, i titoli si inizieranno ad assegnare venerdì 30, quando si ...

Canottaggio - Mondiali junior Tokyo 2019 : sette medaglie per gli azzurrini. Arrivano un oro - tre argenti e tre bronzi! : Si sono disputate tutte le finali nella notte italiana ai Mondiali junior di Canottaggio, che si sono chiusi a Tokyo, in Giappone, sullo stesso bacino che il prossimo anno ospiterà le Olimpiadi: per l’Italia Arrivano sette medaglie, con un oro, tre argenti ed altrettanti bronzi per gli azzurrini, che ottengono con i rimanenti equipaggi un quarto, un quinto, un sesto ed un settimo posto. Nel quattro con femminile successo italiano per ...

Canottaggio – Mondiali Junior : Italia in finale con dieci equipaggi - gli azzurri adesso a caccia di medaglie : Una nazionale compatta, quindi, che delle undici barche iscritte perde solo il doppio femminile che, con il quarto posto, non riesce ad agguantare la finale Al termine delle semifinali di questa mattina, nelle quali erano impegnate sei barche azzurre, l’Italia accede in finale con 10 barche (5 maschili e 5 femminili) poiché alle cinque finaliste dei giorni scorsi (quattro senza maschile, due senza, quattro senza, quattro con e otto ...

Canottaggio - Mondiali junior Tokyo 2019 : sono dieci (su undici) gli equipaggi azzurri che lotteranno domani per le medaglie! : Quarta e penultima giornata di gare nella notte italiana per i Mondiali junior di Canottaggio, che si disputano a Tokyo, in Giappone, sullo stesso bacino che il prossimo anno ospiterà le Olimpiadi: spazio alle semifinali, che portano a dieci il numero di equipaggi azzurri qualificati alle Finali A, con una sola barca italiana costretta alla Finale B. Nel due senza maschile Achille Benazzo (RCC Cerea) ed Alessandro Bonamoneta (SS Murcarolo) ...

Canottaggio - Mondiali junior Tokyo 2019 : salgono a cinque gli equipaggi azzurri in finale - gli altri sei in semifinale : Terza giornata di gare nella notte italiana per i Mondiali junior di Canottaggio, che si disputano a Tokyo, in Giappone, sullo stesso bacino che il prossimo anno ospiterà le Olimpiadi: spazio agli ultimi ripescaggi ed all’unica exibition race, che portano a cinque il numero di equipaggi azzurri già qualificati alle Finali A, mentre gli altri sei domani disputeranno tutti le semifinali. Nei ripescaggi del due senza femminile Matilde Barison ...