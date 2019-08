Canoa | Mondiali Szeged 2019 | acuto di Manfredi Rizza verso Tokyo | ottavi Dressino-Torneo

Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 : Manfredi Rizza è quinto nel K1 200! Staccato il pass per le Olimpiadi : Magnifico Manfredi Rizza! L’azzurro centra il quinto posto nella Finale A della specialità olimpica del K1 200 maschile ai Mondiali di Canoa velocità in corso a Szeged, in Ungheria e conquista per la nostra Federazione il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: 35″38 il crono dell’azzurro, che ieri aveva ottenuto il quarto crono assoluto d’ingresso all’ultimo atto. Davanti all’azzurro oggi si piazzano il ...

Canoa velocità - Medagliere Mondiali 2019 : Italia con due argenti nella paraCanoa : L’Italia al momento ha vinto una sola medaglia ai Mondiali di Canoa velocità e paraCanoa di Szeged: in Ungheria è salito sul gradino mediano ddel podio Esteban Farias, nel KL1 200 maschile. Andiamo a scoprire chi è i testa al Medagliere generale, chi a quello delle specialità olimpiche, e chi a quello della paraCanoa. Di seguito il Medagliere generale dei Mondiali di Canoa velocità (specialità olimpiche + specialità non ...

ParaCanoa - Mondiali Szeged 2019 : Federico Mancarella è d’argento! L’azzurro si arrende solo a Curtis McGrath! : Seconda medaglia per l’Italia con conseguente terza carta paralimpica guadagnata dalla nostra Federazione ai Mondiali di Paracanoa, che stamane hanno visto la finale del KL2 200 maschile: Federico Mancarella si è inchinato soltanto al campione in carica, che si è riconfermato, l’australiano Curtis McGrath. L’oceanico ha vinto in rimonta, con il crono di 42″35, precedendo l’azzurro, che ha adottato una tattica ...

LIVE Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA : Manfredi Rizza cerca la carta olimpica - argento di Mancarella nella paraCanoa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.20 argentoOOOOOOOOOOO! GRANDISSIMO FEDERICO Mancarella! Strepitoso secondo nel KL2 200 metri, l’Italia festeggia ancora nella paraCanoa, arriva anche il pass paralimpico. L’azzurro ha chiuso col tempo di 42.80 alle spalle dell’australiano Curtis McGrath (42.35) e davanti al neozelandese Scott Martlev (43.51). 10.16 Ora la Finale A del KL2 200 metri maschilie. Federico ...

Canoa velocità - Mondiali 2019 oggi (24 agosto) : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : Proseguiranno oggi, sabato 24 agosto, i Mondiali di Canoa velocità: a Szeged, in Ungheria, oltre che per le medaglie si lotterà, nelle specialità olimpiche, per i primi 82 (41 per genere) pass a cinque cerchi, in palio proprio nella rassegna iridata, per evitare di passare per la seconda tappa della prossima Coppa del Mondo e per le regate continentali di qualificazione olimpica in programma nel 2020. Per quanto riguarda le specialità olimpiche ...

Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 : Manfredi Rizza cerca il pass olimpico - quattro equipaggi alla ricerca della finale : Ore 11.41, appuntamento con le Olimpiadi di Tokyo 2020 per Manfredi Rizza: l’azzurro è in finale nel K1 200 maschile ai Mondiali di Canoa velocità di Szeged, in Ungheria, e questa mattina lotterà per le medaglie e per una delle prime cinque posizioni, che qualificano ai Giochi del prossimo anno. Ieri l’azzurro in semifinale ha ottenuto il quarto crono assoluto in 34″21, mentre meglio di lui hanno fatto soltanto il britannico ...

Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 : Manfredi Rizza in finale nel K1 200! Domattina assalto alle medaglie e al pass olimpico! : Favoloso Manfredi Rizza! L’azzurro centra il secondo posto nella terza semifinale della specialità olimpica del K1 200 maschile e vola in finale ai Mondiali di Canoa velocità in corso a Szeged, in Ungheria: 34″21 il crono dell’azzurro, che ottiene il quarto crono assoluto d’ingresso all’ultimo atto. Davanti all’azzurro soltanto il britannico Liam Heath, inserito nella medesima semifinale di Rizza, con ...

Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 : altri tre equipaggi olimpici dell’Italia in semifinale. Molto bene Carlo Tacchini : Si è conclusa la sessione mattutina della terza giornata di gare a Szeged, in Ungheria, per i Mondiali di Canoa velocità 2019: l’Italia vede avanzare altre tre imbarcazioni olimpiche in semifinale, mentre si registra la finale centrata da Dressino-Torneo nel K2 500 maschile. Nella paraCanoa l’Italia ottiene il secondo pass per le Paralimpiadi di Tokyo 2020, grazie all’argento di Esteban Farias nel KL1 200 ...

LIVE Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA : Carlo Tacchini impressiona in batteria. Dressino-Torneo in finale nel K2 500 - alle ore 15.00 la sessione pomeridiana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30 Appuntamento alle ore 15.00 per la sessione pomeridiana con le Finali A delle specialità non olimpiche. 12.28 Vince a Germania, ma l’Italia è seconda e va in finale A! Terza la Francia, anch’essa in finale. 12.27 Falsa partenza della Germania. 12.24 Avversari degli azzurri saranno India, USA, Giappone, Germania, Francia, Corea del Sud, Lettonia ed Armenia. 12.22 Spagna, ...