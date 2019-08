Campana-Napoli – Pista mai tramontata | ci sarà l’incontro con l’entourage

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 24 agosto 2019) Il quotidiano torinese Tuttosport, lache porterebbe Leandroalnon è stata del tutto abbandonata.– Secondo il quotidiano, l’astro dell’U20 sarebbe la soluzione last minute di Cristiano Giuntoli. Il club azzurro vanta un accordo con il Barcellona SC, attuale club dell’attaccante ecuadoriano, per una cifra di 5 milioni di euro ed una percentuale del 25% sulla rivendita. La famiglia, che cura gli interessi di Leandro, si guarda intorno ed ha in programma incontri con club spagnoli. In agenda c’è anche una tappa in Italia per parlare del futuro del giovane attacante in azzurro. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Arriva il Tweet di Carlo Ancelotti – Abbiamo tutto per provare a vincere Marotta avverte – Non ci saranno sconti di fine mercato su Icardi… Per nessuno Ounas ceduto? No, non c’è solo il mercato ...

zazoomblog : Tuttosport: Campana soluzione ancora aperta per il Napoli - #Tuttosport: #Campana #soluzione - Lucavad72 : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Il Napoli su Campana, c'è l'accordo col Barcellona SC, l'entourage del calciatore mercoledì sarà in Italia… - Dr_Jeffo : Speriamo! -