Calciomercato Roma | da Rugani fino a Lovren | tutti i nomi per la difesa giallorossa

Fonte : sportfair

(Di sabato 24 agosto 2019) Il club giallorosso continua a cercare un difensore da regalare a Fonseca, sono tanti i profili sulla lista di Petrachi Lacontinua la ricerca di un difensore da regalare a Paulo Fonseca, un tassello importante da aggiungere alla propria batteria di centrali dopo la partenza di Kostas Manolas verso Napoli. LaPresse/Tano Pecoraro La trattativa con la Juventus persi è improvvisamente arenata, messa in stand-by dalle due società per via delle contropartite da inserire nell’operazione. Una frenata che ha rimesso in pista le alternative al difensore italiano, tra cui N’Koulou del Torino, con l’agente del giocatore che spinge per andare via. I rapporti tra Cairo e Petrachi però non sono dei migliori, dunque resta complicato il passaggio del difensore granata in giallorosso. Sul taccuino anchee Mustafi, con il padre di quest’ultimo che ha ...

DiMarzio : #Calciomercato #Roma, il #Besiktas ha presentato un'offerta per #Gonalons - DiMarzio : #Calciomercato #Roma, frenata nella trattativa per #Rugani: operazione in stand-by con la #Juventus - FabrizioRomano : Maxime Gonalons vicino al Besiktas dalla Roma: trattativa avanzata in prestito con diritto di riscatto ???? @SkySport #calciomercato -