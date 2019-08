CALCIOMERCATO ROMA Amelia | ' A Pau Lopez serve tempo | bene Fonseca' | Ultime Notizie

CALCIOMERCATO ROMA - da Rugani fino a Lovren : tutti i nomi per la difesa giallorossa : Il club giallorosso continua a cercare un difensore da regalare a Fonseca, sono tanti i profili sulla lista di Petrachi La Roma continua la ricerca di un difensore da regalare a Paulo Fonseca, un tassello importante da aggiungere alla propria batteria di centrali dopo la partenza di Kostas Manolas verso Napoli. LaPresse/Tano Pecoraro La trattativa con la Juventus per Rugani si è improvvisamente arenata, messa in stand-by dalle due società ...

Icardi - la Juve attende e il Napoli è su Llorente. Inter-Sanchez - trattativa ferma. Rugani verso la Roma. Il CALCIOMERCATO verso la chiusura : Il 2 settembre si chiude e non c’è più molto tempo. Mentre la Serie A è pronto al suo esordio, resta ancora poco più di una settimana prima della fine del calciomercato. E’ quello che ha fatto presente il Napoli a Mauro Icardi, stanco di attendere le decisioni dell’argentino e della moglie agente Wanda Nara. Intanto gli emissari di De Laurentiis si cautelano portando avanti la trattativa con lo svincolato Fernando Llorente. La Juventus ...

CALCIOMERCATO ROMA News/ Non solo Lipsia sulle tracce di Schick - Ultime notizie - : Calciomercato Roma News, Ultime notizie sulle trattative giallorosse: sirene tedesche per il centravanti ceco, spunta anche un'altra pretendente.

CALCIOMERCATO 23 agosto : Juve-Icardi - non è finita : affondo Paratici. Roma-Rugani - si chiude. Inter-Sanchez - le ultimissime : Calciomercato 23 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 23 agosto. JUVENTUS– Paratici non molla la pista Icardi. Di fatto, come evidenziato dall’odierna edizione dalla “Gazzetta dello Sport”, il club bianconero potrebbe tentare il nuovo affondo per l’attaccante nerazzurro. Prima, però, il direttore sportivo bianconero dovrà metter mano alle cessioni. Dybala potrebbe esser sacrificato […] L'articolo ...

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Salta Rugani - idea Kalinic - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, Ultime notizie sulle trattative giallorosse: Salta Rugani, il difensore non sarà nella Capitale. idea Kalinic per l'attacco.

CALCIOMERCATO 22 agosto : Inter-Icardi - oggi si decide. Juventus - riecco Chiesa. Roma-Rugani - è fatta. Fiorentina su Berardi : Calciomercato 22 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 22 agosto. INTER– oggi si deciderà il futuro di Icardi. L’attaccante preme per vestire la maglia della Juventus o per restare all’Inter. Tutto dipenderà dalla possibilità dei bianconeri di fiondarsi con forte decisione sul giocatore e dalle intenzioni del diretto interessato. No secco al Napoli: […] L'articolo Calciomercato 22 agosto: Inter-Icardi, oggi si ...

CALCIOMERCATO - le notizie di oggi – Colpo di scena Neymar-Juve - la nuova Roma e il botto della Fiorentina : Colpo DI scena Neymar-Juve – Nonostante la società avesse smentito la notizia, la suggestiva idea Neymar per la Juventuscontinua a tenere banco tra gli analisti di mercato. Quanto ipotizzato dalla stampa brasiliana, in merito ad un possibile inserimento dei bianconeri tra Barça e Real per l’asso del PSG, prende piede anche sul tabellone Stanleybet, che propone la Vecchia Signora proprio come opzione di mezzo (a 2,75) tra i blaugrana, ...

CALCIOMERCATO ROMA - prosegue la trattativa con la Juventus per Rugani : gli aggiornamenti : Il club giallorosso ha incontrato oggi la Juventus per parlare di Rugani, obiettivo dichiarato per la difesa di Fonseca La Roma spinge per avere Rugani, profilo individuato dalla società giallorossa per rinforzare il proprio reparto difensivo. Nella giornata di oggi è andato in scena un incontro tra il club di Pallotta e la Juventus, con il futuro del giocatore italiano come oggetto di discussione. Rugani – LaPresse/Marco ...

CALCIOMERCATO ROMA - ufficiale l’arrivo di Zappacosta : prestito di 6 mesi con opzione : Davide Zappacosta è un nuovo giocatore della Roma. Il club giallorosso ha annunciato in una nota sul proprio sito di aver prelevato l’esterno “a titolo temporaneo e gratuito fino al gennaio 2020, con possibilità di estensione del prestito fino al giugno 2020″. L’ex calciatore del Chelsea indosserà la maglia numero 2. “Sono contento di essere arrivato alla Roma dopo un’esperienza all’estero che mi ha formato ...

CALCIOMERCATO Juventus : in dirittura d’arrivo uno scambio con la Roma : Calciomercato Juventus: dopo l’affare che ha portato Spinazzola nella capitale e Pellegrini a Torino (poi girato in prestito al Cagliari), Juve e Roma sono pronte a chiudere un nuovo scambio. Come riportato da Sportmediaset e rilanciato da Tuttomercatoweb.com, in queste ore il nome più caldo per il mercato in uscita dalla Juventus è quello di […] More

CALCIOMERCATO Juventus : Rugani verso la Roma - servirebbe un mancino e si pensa a Miranda : Il Calciomercato della Juventus oggi potrebbe avere una svolta in difesa. Maurizio Sarri ha una certa abbondanza di centrali in organico, e per questo motivo almeno uno andrà via. Attualmente il principale indiziato a lasciare Torino è Daniele Rugani che ha perso il ballottaggio estivo con Demiral. L'ex Sassuolo infatti farà parte della nuova retroguardia bianconera con Chiellini, Bonucci e de Ligt. Nel frattempo si starebbe scandagliando il ...

CALCIOMERCATO ROMA - altro colpo per Fonseca : squadra bella e giovane - l’11 è entusiasmante [FOTO] : Calciomercato Roma – I malumori sembrano ormai alle spalle. La Roma si prepara per la prossima stagione, l’obiettivo dei giallorossi è quello di riscattare l’ultimo deludente campionato che si è concluso senza la qualificazione alla Champions League, adesso l’intenzione è concludere la stagione almeno nei primi 4 posti. Dopo una prima parte di Calciomercato non entusiasmante la dirigenza giallorossa ha piazzato ...

CALCIOMERCATO ROMA - Zappacosta a Villa Stuart per le visite mediche [VIDEO] : Davide Zappacosta è arrivato a Villa Stuart per le classiche visite mediche che precedono la firma del contratto. Il terzino destro, che arriva dal Chelsea, si legherà alla Roma con la formula del prestito secco. Zappacosta si alternerà con Florenzi per giocarsi un posto in Nazionale per l’Europeo del 2020. In basso il VIDEO. Visualizza questo post su Instagram Davide #Zappacosta è arrivato ...

CALCIOMERCATO - le trattative del giorno : colpo della Roma - i nomi per il Milan : Calciomercato Milan, i rossoneri sono ancora incompleti e in questi ultimi giorni proveranno ad intervenire nella zona di campo in cui al momento sembra mancare qualcosa. Un trequartista per la dirigenza, una seconda punta per Giampaolo. Questo quanto scrive nelle sue pagine odierne la Gazzetta dello Sport, che evidenzia come il Milan in un modo o nell’altro non si sposti da Madrid. Stallo con l’Atletico per Correa, e allora si guarda al ...