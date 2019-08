Calciomercato | le ultime | Pavlovic non supera le visite mediche | nome nuovo per la fascia

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 24 agosto 2019)– Ilentra nella sua fase decisiva, in attesa dell’inizio della Serie A. La Lazio ha trovato un intoppo nell’affare. Il difensore centrale serbo, in arrivo dal Partizan Belgrado, ha sostenuto in mattinata lee, secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, non le hate. Sono previsti nuovi controlli lunedì per un affare che a questo punto è seriamente a rischio. Ufficiale lo scambio tra Spal e Chievo, tra Tomovic e Vaisanen. Questo il comunicato: “La Spal comunica di aver acquisito dall’A.C. ChievoVerona le prestazioni sportive del calciatore Nenad Tomovic. Il difensore serbo arriva in biancazzurro con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Contestualmente la Spal comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’A.C. ChievoVerona le ...

