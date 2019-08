Calciomercato | Crotone | forse si chiude per Despodov | si cercano rinforzi in difesa

Calciomercato - Crotone : Silvestre o Heurtaux possibili colpi per la difesa : Giornate importanti in casa Crotone, formazione che si appresta ad effettuare il suo debutto ufficiale in campionato nella giornata di sabato 24 agosto (ore 18:00) contro il Cosenza. La formazione rossoblu ha ufficializzato nella mattinata di oggi l'acquisto dello svincolato attaccante argentino Maximiliano Gastón López l, più noto con il nome di Maxi Lopez. La punta, svincolata al termine dell'ultima stagione con la maglia del Vasco da Gama, si ...

Calciomercato - Crotone : Gabbia non si muove dal Milan - rossoblù forti su Heurtaux : Meno di 48 ore separano il Crotone dalla sfida contro il Cosenza, valevole per la prima giornata del nuovo campionato di Serie B 2019-2020 in programma all'Ezio Scida. La squadra rossoblù potrebbe accogliere già nelle prossime ore un nuovo acquisto: l'esperto attaccante argentino Maxi Lopez sembrerebbe infatti prossimo alla firma del contratto con il club calabrese, rientrando così in Italia dopo la sua ultima esperienza nel torneo di massima ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime : svincolati per Crotone e Cosenza - affari Pescara-Milan : Novità di Calciomercato anche in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Crotone ha chiuso il grande colpo Maxi Lopez, l’ex Torino rappresenta un lusso per il campionato cadetto ed adesso il club calabrese si candida ad assere grande protagonista nella prossima stagione. Il Cosenza ci prova per un altro svincolato, Mbakogu, piace anche Nzola mentre a centrocampo salgono le quotazioni ...

Calciomercato : Maxi Lopez verso Crotone - ma c'è la concorrenza anche di Frosinone e Chievo : Nei giorni scorsi il nome caldo per l'attacco del Crotone sembrava essere quello di Diego Falcinelli, calciatore in forza al Bologna ma nella giornata di ieri ad emergere con insistenza sono state le voci di un possibile accordo tra il club calabrese e l'esperto attaccante argentino Maxi Lopez in uscita dal Vasco da Gama, massima serie brasiliana. Un profilo che sembra vedere la tifoseria calabrese divisa tra chi sogna un grande attaccante e chi ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le trattative : doppio colpo Crotone - la Cremonese punta un attaccante : Calciomercato – Non solo le squadre di Serie A. Ultimi giorni di mercato anche per quelli di B e C. A fare il punto sulle trattative è la Gazzetta dello Sport. La Cremonese non si ferma e dopo Ciofani sta valutando. Se ci saranno uscite (Montalto) potrebbe esserci un’entrata. Il nome in prima linea è quello di Fabio Ceravolo del Parma. Il Frosinone non molla Falcinelli, ma attenzione alle piste estere per l’attacco ciociaro. ...

Calciomercato Crotone : avviati contatti con l'attaccante Maxi Lopez : Dopo il ko in Coppa Italia con la Sampdoria, sono ripresi gli allenamenti in casa Crotone in vista dell'esordio di campionato fissato nella giornata di sabato 24 agosto alle ore 18:00 allo Stadio Comunale "Ezio Scida" contro il Cosenza nel "derby" di Calabria. Grande la richiesta di tagliandi dalla città dei Bruzi con 1.800 biglietti venduti per il settore ospite, di pari passo prosegue in casa rossoblu la vendita degli abbonamenti per la nuova ...

Calciomercato - Crotone a caccia del bomber da doppia cifra : nel mirino Falcinelli : Una sconfitta onorevole contro una formazione di Serie A come la Sampdoria, il Crotone saluta la Coppa Italia 2019/2020 a testa alta mettendo in seria difficoltà la squadra di Eusebio Di Francesco nonostante le numerose assenze in difesa e in attacco. I rossoblu, andati in vantaggio con Molina si vedono però raggiungere e superare nel finale di primo tempo cedendo nella ripresa con il risultato finale di 3-1 per i blucerchiati. A tenere banco a ...

Calciomercato : Crotone e Frosinone si contenderebbero l'attaccante Falcinelli : Il Crotone è pronto a scendere nuovamente in campo per la disputa del Terzo Turno Eliminatorio di Coppa Italia 2019/2020, sfida che vedrà i rossoblu affrontare all'Ezio Scida questa domenica 18 agosto alle ore 21:00 la Sampdoria di Eusebio Di Francesco con in palio il passaggio del turno. Giornate di allenamenti e di riflessione in casa calabrese, che intravede il debutto stagionale di campionato fissato per sabato 24 agosto alle ore 18:00 ...

Calciomercato - Crotone : passi in avanti per un possibile ritorno di Diego Falcinelli : Vigilia di Terzo Turno Eliminatorio di Coppa Italia per il Crotone di Giovanni Stroppa, pronto a scendere in campo nella serata di domenica 18 agosto alle ore 21:00 contro la Sampdoria allo Stadio Comunale "Ezio Scida". La formazione rossoblu, reduce dalla vittoria dell'ultimo weekend contro l'Arezzo (4-3) vuole affrontare la sfida con la formazione allenata da Eusebio Di Francesco con la consapevolezza di potersi giocare in casa la ...

Calciomercato Crotone - si punterebbe forte su Diego Falcinelli : Giorni di caldo intenso, ma anche di allenamento per il Crotone di Giovanni Stroppa che prepara la partita del Terzo Turno Eliminatorio di Coppa Italia in programma nella giornata di domenica 18 agosto all'Ezio Scida contro la Sampdoria. La formazione calabrese che nell'ultimo weekend ha superato l'Arezzo tra le mura amiche prosegue di pari passo a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi di valore che possano andare a migliorare e, ...

Calciomercato Serie B e C - le ultime trattative : il Crotone pensa ad un ritorno - attive Teramo e Ternana : Anche in Serie B e C, come in A, mancano 10 giorni all’inizio del campionato. Molte squadre, però, sono ancora dei cantieri aperti, a fronte di alcune a cui mancano invece soltanto gli ultimi innesti per completare la rosa. Il Corriere dello Sport fa la sua solita ‘carrellata’ di trattative. Sempre forte l’interesse del Frosinone per Biabiany, mentre il Crotone pensa ad un ritorno: Diego Falcinelli. Autentico ...

Calciomercato - Crotone : Benali è incedibile - si cerca un nuovo attaccante : Il Crotone recupera le energie dopo la trasferta in Spagna che lo ha visto protagonista, nella prima amichevole fuori dai confini nazionali della sua storia contro il Getafe: una sfida conclusa con il risultato finale di 1-0 in favore dei padroni di casa, grazie ad una rete messa a segno sugli sviluppi di un calcio di rigore da Molina. Un test utile a valutare i progressi effettuati dalla squadra allenata da Giovanni Stroppa nella sede del ...

Calciomercato - Crotone : sarebbe vicino l'arrivo di Gigliotti e Vido : Ultime ore di ritiro estivo per il Crotone nella località di Trepidò sulla Sila Crotonese. La squadra allenata dal tecnico Giovanni Stroppa ha svolto in questi giorni quattro delle cinque amichevoli programmate e si appresta a concludere i test estivi con un viaggio in Spagna, dove scenderà in campo contro il Getafe, formazione che parteciperà quest'anno alla Uefa Europa League. Con quattro vittorie all'attivo, i rossoblu proveranno ad avere ...

Calciomercato - le ultime trattative : si muove il Sassuolo - colpaccio Crotone - attivissimo il Bari : Continua a farla da padrone il Calciomercato con alcune ufficializzazioni dell’ultim’ora. Partiamo dalla Serie A: il Sassuolo comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’Hamburger Sport-Verein il difensore Timo Letschert (’93). In Serie B, invece, colpaccio per il Crotone, che si assicura Mattia Mustacchio. Ecco il comunicato: “Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo definitivo ...