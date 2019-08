Calciomercato 24 agosto | Inter | Icardi può restare Juve | pronte 4 cessioni

Calciomercato 23 agosto : Juve-Icardi - non è finita : affondo Paratici. Roma-Rugani - si chiude. Inter-Sanchez - le ultimissime : Calciomercato 23 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 23 agosto. JUVENTUS– Paratici non molla la pista Icardi. Di fatto, come evidenziato dall’odierna edizione dalla “Gazzetta dello Sport”, il club bianconero potrebbe tentare il nuovo affondo per l’attaccante nerazzurro. Prima, però, il direttore sportivo bianconero dovrà metter mano alle cessioni. Dybala potrebbe esser sacrificato […] L'articolo ...

Calciomercato 20 agosto : Juventus - clamoroso affondo per Neymar. Inter-Sanchez - è fatta. Fiorentina su De Paul : Calciomercato 20 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 20 agosto. Juventus– Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “AS“, la Juventus sarebbe pronta a tentare il clamoroso affondo per Neymar. Paratici potrebbe offrire circa 100 milioni di euro più il cartellino di Dybala per convincere il PSG a dire sì. Prime indiscrezioni anche sull’ingaggio […] L'articolo Calciomercato 20 agosto: ...

Calciomercato 19 agosto : Juve - Dybala verso il PSG. Inter - scatto per Sanchez. Napoli - Icardi si può : Calciomercato 19 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi 19 agosto. JuveNTUS– Resta in bilico la posizione di Dybala. L’attaccante argentino potrebbe lasciare la Juventus di fronte ad un’offerta cash superiore ai 60 milioni di euro. PSG alla finestra e pronto a piombare con forte decisione sulla Joya in caso di apertura totale da parte […] L'articolo Calciomercato 19 agosto: Juve, Dybala verso il PSG. Inter, scatto per ...

Calciomercato 18 agosto : Inter - assalto a Vidal. Juve-Icardi - il nuovo piano. Roma forte su Rugani : Calciomercato 18 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi 18 agosto. Roma– Dopo il rinnovo di Dzeko, i giallorossi sarebbero pronti a fiondarsi con forte decisione su Rugani. Il difensore bianconero potrebbe rappresentare un obiettivo reale e concreto che potrebbe concretizzarsi nel giro della prossima settimana. JUVENTUS– Icardi resta il sogno nel cassetto del club […] L'articolo Calciomercato 18 agosto: Inter, assalto a ...

Calciomercato 17 agosto : Brescia - Balotelli ha firmato - annuncio domani. Juve - Dybala resta. Dzeko-Roma - retroscena rinnovo : Calciomercato 17 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi 17 agosto. JuveNTUS– Dybala potrebbe rimanere in bianconero. Difficile il suo passaggio al PSG, quasi impossibile il possibile scambio con l’Inter con Icardi nel mirino. Detto questo, i bianconeri dovranno cercare di sfoltire la rosa con le partenze di Rugani, Perin e Matuidi. ROMA– Dopo il […] L'articolo Calciomercato 17 agosto: Brescia, Balotelli ha firmato, ...

Calciomercato 16 agosto - Juventus : Mandzukic apre a Bayern e Monaco. Milan - Correa più vicino : Calciomercato 16 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 16 agosto. Juventus– Mercato in uscita pronto ad entrare nel vivo. Mistero Perin, situazione decisamente complicata e possibilità concreta che il portiere resti in bianconero almeno fino a gennaio. Occhio anche alla situazione legato al futuro di Mandzukic e Matuidi. Entrambi potrebbero finire al Monaco, […] L'articolo Calciomercato 16 agosto, Juventus: Mandzukic apre ...

Calciomercato 15 agosto : Juve - grana cessioni. Si complica Perin - novità Higuain. Inter - su Milinkovic Savic : Calciomercato 15 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 15 agosto. JuveNTUS– Capitolo cessioni sempre più complicato. Salta Perin al Monaco. Il club francese non sarebbe convinto del portiere bianconero. Higuain resta in bilico. L’argentino verrà riproposto alla Roma insieme e Rugani. Da valutare anche il futuro di Matuidi. Il francese piace al Monaco […] L'articolo Calciomercato 15 agosto: Juve, grana cessioni. Si ...

Calciomercato 13 agosto : Juve - pronte 6 cessioni. Inter-Icardi - le ultimissime. Cagliari - spunta Ounas : Calciomercato 13 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 13 agosto. JuveNTUS– Come confermato da Sarri, i bianconeri dovranno cercare di cedere 6 giocatori per evitare spiacevoli sorprese in chiave Champions. Perin, Rugani, Matuidi, Khedira, Mandzukic e Dybala verso l’addio. INTER– Situazione ingarbugliato per quel che riguarda Icardi. Il centravanti nerazzurro vorrebbe solamente la […] L'articolo Calciomercato ...

Calciomercato 12 agosto : Roma-Rugani - stretta finale. Juve - addio Dybala. Inter-Dzeko - ci siamo : Calciomercato 12 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 12 agosto. ROMA– stretta finale per Rugani. Come riportato da “Alfredo Pedullà”, il difensore bianconero avrebbe già trovato l’accordo con il club giallorosso e l’affare potrebbe concretizzarsi nel giro dei prossimi giorni. JuveNTUS– 6 esuberi e mercato cessioni ancora nel vivo. Restano in bilico le […] L'articolo Calciomercato 12 agosto: ...

Calciomercato 11 agosto : Inter-Dzeko - si entra nel vivo. Napoli - mistero James Rodriguez. Juve - Sarri tiene Dybala : Calciomercato 11 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 11 luglio. INTER– Dopo Lukaku, l’Inter si prepara all’affondo per Dzeko. L’attaccante della Roma resta il primo obiettivo offensivo dopo l’ufficialità del centravanti belga. Tutto dipenderà dalla volontà della Roma. Napoli– James Rodriguez resta in stand-by. L’attaccante colombiano potrebbe vestire la maglia azzurra solamente di ...

