Brescia | lasciate al caldo per ore nell' allevamento | muoiono 10mila galline

(Di sabato 24 agosto 2019) Un guasto'impianto di areazione: ma il titolare è stato denunciato perché non aveva predisposto i sistemi di allarme. E' indagato per uccisione di animali, per lui anche una multa di 3mila euro

