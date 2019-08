Boxe | Europei femminili 2019 | esordio vincente di Roberta Bonatti | l’azzurra ai quarti di

Boxe - Europei femminili 2019 : da domani si sale sul ring. Sorteggiati i combattimenti d’apertura delle azzurre : Sono stati effettuati nel pomeriggio i sorteggi degli Europei femminili di Boxe, che prenderanno il via nella giornata di domani a Madrid, nel palasport intitolato alla celebre cestista Amaya Valdemoro, per quasi vent’anni colonna della Nazionale femminile spagnola di basket. Questi gli accoppiamenti con le date di debutto delle otto azzurre, tutte in gara dagli ottavi tranne Flavia Severin, che è già direttamente in semifinale: 48 kg ...

Boxe - Europei femminili 2019 : le convocate dell’Italia. Irma Testa passa tra le 57 kg - assenti Mesiano e Canfora : Sono state diramate le convocazioni per gli Europei 2019 di Boxe femminile che si disputeranno a Madrid (Spagna) dal 24 al 31 agosto. Presso il Pabellon Amaya Valdemoro avranno luogo i combattimenti che metteranno in palio le varie meedaglie continentali, saranno protagoniste tutte le dieci categorie di peso: 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, +81 kg ma ricordiamo che soltanto 51, 57, 60, 69, 75 saranno presenti alle ...

Boxe - Europei 2019 : Armenia in trionfo nel giorno dell’argento di Salvatore Cavallaro : Gli European Games di Boxe maschile, valevoli anche come Europei per questi specifici eventi a Minsk, concludono il proprio cammino con due successi armeni e il dominio del peso massimo russo Gadzhimagomedov, oltre che con l’argento del nostro Salvatore Cavallaro. PESI MINIMOSCA (49 kg) L’armeno Artur Hovhannisyan, con un combattimento dominato nelle prime due riprese, sconfigge il georgiano Sakhil Alakhverdovi con verdetto non ...

Boxe - Europei 2019 : Salvatore Cavallaro si arrende contro Khyzhniak - argento per l’azzurro tra i medi : Salvatore Cavallaro ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria 75 kg agli Europei 2019 di Boxe che si concludono oggi a Minsk (Bielorussia). Il 23enne ha cercato l’impresa nella finale contro il fortissimo ucraino Oleksandr Khyzhniak ma non c’è stato praticamente nulla da fare contro il Campione del Mondo 2017 che ha conquistato il suo secondo oro continentale dopo quello di due anni fa. Il catanese può comunque ...

Boxe - Europei 2019 : Salvatore Cavallaro è l’unico italiano che va a caccia dell’oro. Due bielorussi in finale : Agli European Games 2019 di Minsk, in bielorussia, validi come Europei di Boxe, si vanno a comporre le dieci finali delle altrettante categorie di peso coinvolte. Dei quattro italiani coinvolti arriva all’ultimo atto il solo Salvatore Cavallaro, mentre i padroni di casa portano due rappresentanti alla reale fine della corsa. PESI MINIMOSCA (49 kg) Il georgiano Sakhil Alakhverdovi, giustiziere di un comunque buon Federico Serra quasi in ...

Boxe - Europei 2019 : Salvatore Cavallaro - un KO per la finale nei pesi medi! L’irlandese Nevin finisce al tappeto dopo due minuti : Non serve neanche arrivare alla fine delle tre riprese a Salvatore Cavallaro: il pugile italiano centra, agli European Games 2019 di Minsk validi come Europei per la Boxe, la finale nella categoria dei pesi medi (75 kg) sconfiggendo per KO dopo due minuti l’irlandese Michael Nevin. Il siciliano, dunque, è l’unico azzurro a centrare l’accesso all’ultimo atto, nel quale affronterà l’ucraino Oleksandr ...

Boxe - Europei 2019 : Federico Serra sfiora la finale - sconfitto per split decision da Alakhverdovi. Bronzo per l’azzurro : Federico Serra è andato vicinissimo alla qualificazione alla finale della categoria 49 kg agli Europei 2019 di Boxe ma purtroppo si è dovuto arrendere per split decision (3-2) contro il georgiano Sakhil Alakhverdovi. L’azzurro ha combattuto a viso aperto contro un avversario estremamente ostico e impegnativo, ha cercato a tutti i costi il pass per l’atto conclusivo e voleva assolutamente lottare per la medaglia d’oro ma i ...

Boxe - Europei 2019 : Simone Fiori lotta alla pari con Dominguez - battuto in semifinale. Bronzo per l’azzurro tra gli 81 kg : Simone Fiori si deve accontentare della medaglia di Bronzo agli Europei 2019 di Boxe in corso di svolgimento a Minsk (Bielorussia) all’interno della cornice degli European Games. L’azzurro si è dovuto arrendere al cospetto di Alfonso Dominguez Loren, azero di chiare origini cubane che si è imposto per split decision (4-1) nella semifinale degli 81 kg. Il nostro peso massimo leggero, capace nei turni precedenti di annichilire senza ...

Boxe - Europei 2019 : Simone Fiori vola in semifinale negli 81 kg - verdetto unanime contro lo slovacco Strnisko : E’ semifinale anche per Simone Fiori agli European Games 2019 di Minsk, che per la Boxe sono validi come Europei. Il nostro rappresentante ha superato, negli 81 kg, lo slovacco Matus Strnisko per decisione unanime dei giudici (5-0), guadagnandosi dunque sia l’accesso al penultimo atto che la conquista certa di una medaglia. Sale dunque a cinque il computo dei semifinalisti italiani nella manifestazione: tra gli uomini, oltre a Fiori, ...

Boxe - Europei 2019 : Manuel Cappai caterpillar - tramortisce Darbaidze e vola in semifinale! Medaglia garantita : Manuel Cappai non fa sconti a nessuno agli Europei 2019 di Boxe, tramortisce il malcapitato georgiano Nodari Darbaidze, si impone con verdetto unanime (5-0) e si qualifica brillantemente alle semifinali dei 52 kg. Il nostro peso mosca, che al turno precedente aveva surclassato l’estone Kirill Serikov dopo aver beneficiato di un bye all’esordio, si è così assicurato quantomeno la Medaglia di bronzo in questa rassegna continentale che ...