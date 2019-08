BMW M2 - La versione da corsa in pista al Ring

Fonte : quattroruote

(Di sabato 24 agosto 2019) Definirle foto spia non è corretto, perchè l'auto è già nota, ma si tratta comunque di un'anteprima non ufficiale. Le immagini che vi proponiamo sono state infatti scattate al Nürburgalla vigilia della sei ore del campionato Vln e ritraggono la BMW M2 Competition nella variante da competizione sviluppata per i clienti privati.Al debutto nel VLN al. La due porte tedesca è stata analizzata nel dettaglio sia all'esterno che all'interno, grazie alla possibilità di accedere ai box. La M2 è stata guidata indai piloti titolari Beitske Visser and Jörg Weidinger, che porteranno avanti la messa a punto per chiudere il progetto prima di avviare la produzione. La vettura è stata curata in ogni dettaglio per l'uso ine vanta elementi specifici come volante, strumentazione, console centrale, impianto frenante Alcon, assetto e dotazioni di sicurezza. Molte delle modifiche ...