Bitter Sweet | anticipazioni dal 26 al 30 agosto | Pelin è la nuova nemica di Nazli

Bitter Sweet - trame : Asuman teme di poter finire in prigione a causa dell'Onder : Le avventure della nuova soap di origini turche Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, in onda su Canale dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:45, continuano a lasciare con il fiato sospeso il pubblico. Gli spoiler anticipano che Asuman tornerà a causare dei nuovi problemi alla sorella Nazli. La figlia minore di Kemal cadrà nelle grinfie di Hakan Onder perché, dopo essere riuscita ad impedire a Muzzaffer di violentarla, non avrà altra scelta che ...

Bitter Sweet - anticipazioni : Nazli lascia l'Aslan durante la 'vera' proposta di nozze : Torna l'appuntamento dedicato a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv in onda da fine giugno in Italia che sta collezionando ascolti record su Canale 5. Nelle prossime puntate italiani, Nazli Piran accetterà di sottostare al ricatto di Hakan Onder, tanto da lasciare Ferit Aslan durante una romantica dichiarazione d'amore. Bitter Sweet: Hakan ricatta la cuoca Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, tratte dalle puntate ...

Bitter Sweet - trama episodio 62 : l'Aslan e la Piran si baciano appassionatamente : La telenovela turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore continuerà ad occupare la rete ammiraglia Mediaset fino ai primi di settembre per la felicità dei fan. Le anticipazioni della puntata in programmazione in Italia il 27 agosto, dicono che, proprio quando il rapporto tra i due protagonisti principali Ferit e Nazli sembrerà essere tornato alla normalità, accadrà qualcosa di imprevisto. L’Aslan, durante la felice serata trascorsa insieme ai suoi ...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 26 e 23 agosto : Nazli in crisi per il ristorante : Bitter Sweet, Anticipazioni della puntata del 26 e 23 agosto 2019: Nazli impazzirà di gelosia per Ferit, poi si troverà a far fronte a problemi economici

Bitter SWEET/ Anticipazioni 26 e 23 agosto : Ferit nei guai - nuova spia di Hakan : BITTER SWEET, Anticipazioni della puntata del 26 e 23 agosto 2019: Nazli impazzirà di gelosia quando comparirà alla festa l'ex di Ferit...

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di lunedì 26 agosto 2019 : anticipazioni puntata 61 di BITTER SWEET, ingredienti d’amore, in onda lunedì 26 agosto 2019 su Canale 5: È il compleanno di Ferit e Nazli mette su una bella festa a sorpresa alla quale invita vecchi amici tra cui anche Pelin. Quest’ultima sembra essere un grande amore di Ferit, che però poi ha tradito… Hakan riesce a insinuare un’altra spia all’interno dell’azienda di Ferit… Fatos ha un appuntamento di ...

Bitter Sweet spoiler 26 agosto : Nazli organizza una festa a sorpresa per Aslan : Torna l'appuntamento dedicato a Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, la soap opera turca che sta riscuotendo notevole successo in Italia. Gli spoiler dell'episodio che andrà in onda lunedì 26 agosto su Canale 5 alle 14:45 rivelano che Nazli Piran organizzerà una festa di compleanno per Ferit Aslan. Al party interverrà anche l'ex fidanzata dell'uomo d'affari, Pelin, mentre Hakan piazzerà un'altra spia in azienda per portare avanti la sua vendetta ...

Bitter Sweet Anticipazioni Turche : Asuman tenta il suicidio : Hakan ricatta Nazli grazie al video in cui Asuman spara a Muzzaffer, per costringerla a lasciare Ferit. Asuman, disperata, cerca di togliersi la vita.

Bitter SWEET/ Anticipazioni 23 agosto : Ferit e Nazli - è ancora scontro - ma Bulut... : BITTER SWEET, Anticipazioni della puntata del 23 agosto 2019: Bulut sarà al centro dei pensieri di Ferit e Nazli, che ancora una volta finiranno per...

Bitter Sweet - spoiler : la cuoca lascia Istanbul a causa dell'ex fidanzata di Ferit : Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con la serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d’amore ambientata ad Istanbul. Dopo i vari tentativi dei due antagonisti Demet e Hakan per far allontanare Ferit e Nazli, un nuovo personaggio femminile sembrerà riuscirci. Nelle prossime puntate farà il suo ingresso una donna chiamata Pelin Turan, che avrà sicuramente fascino da vendere. La new entry spezzerà l’equilibrio che i novelli sposi avevano appena ...

Bitter Sweet trama oggi 23 agosto : l'Onder filmerà l'omicidio commesso dalla moglie : Negli episodi di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore in onda oggi 23 agosto i telespettatori italiani continueranno ad assistere ad una serie di colpi di scena che riguarderanno la coppia formata da Demet e Hakan Onder. Come il pubblico ha avuto modo di vedere nell'episodio precedente, la vita di Demet è stata sconvolta da un'agghiacciante scoperta. La donna, ascoltando una conversazione tra il marito e Bekir, ha scoperto con orrore che Hakan fu ...

Anticipazioni Bitter Sweet fino al 30 agosto : Ferit ritrova la sua ex Pelin : La serie tv turca Bitter Sweet è davvero molto seguita e anche la prossima settimana su Canale 5 potremmo assistere alla soap. Le trame della serie tv hanno colpito sin dal primo momento i telespettatori di Canale 5, infatti si stima che circa due milioni di spettatori seguano la serie. Possiamo annunciare che si è quasi arrivati alla fine della soap, almeno per questa stagione e le vicende che accadono tra i protagonisti diventano sempre più ...

Bitter Sweet - trame : Nazli rifiuta l’anello di Ferit e torna a vivere con Fatos : Le trame della telenovela turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore continuano a stupire. Nelle prossime puntate italiane, il perfido Hakan Onder crederà di avere tutte le carte in regola per far tornare a vivere da lui Bulut. Il marito di Demet questa volta con i suoi loschi piani sembrerà riuscire a creare una vera frattura tra Nazli e Ferit. Il losco imprenditore dopo aver ingannato Asuman, che a causa sua crederà di aver ucciso un uomo, ...

Bitter Sweet - anticipazioni : NAZLI lascia FERIT - ecco perché : Le mosse strategiche del perfido Hakan Onder (Necip Memili) creeranno un’importante frattura nel rapporto tra NAZLI (Ozge Gurel) e FERIT (Can Yaman) nelle prossime puntate italiane di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore. Com’è già noto, tutto partirà nel momento in cui il losco imprenditore entrerà in possesso di un video in cui Asuman (Ilayda Akdogan) sta sparando a Muzaffer, uno dei suoi scagnozzi… Bitter Sweet, news: ...