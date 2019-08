Fonte : ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2019) Ottavio, mister scudetto 1987, vede il Napoli come favorito di questa stagione in un’intervista alin cui non ha dubbi sulle potenzialità della formazione di Ancelotti. Gli azzurri potrebbero ripetere lo straordinario campionato che fece il Napoli guidato da Ottaviovincendo lo scudetto. Napoli forte e piena di certezze, Juve confusa nonostante i grandi acquisti.non teme Conte e Sarri «Lei davvero crede negli allenatori che vincono le partite? Io non ci ho mai creduto. Crede nei gruppi che riescono a superare mille difficoltà» E non è neanche così tanto affascinato da acquisti comeche hanno invece infiammato gli animi «Lei lo dice perché sono arrivatie così via. Ma ècheneiclub: se li hanno dati via e perché c’èmigliore di loro. Sotto questo punto di vista meglio ...

napolista : #Bianchi al Mattino: #Lukaku e #Ribery? Tutta gente che faceva fatica a giocare nei propri club Sono i gruppi a sup… - misteroettam : RT @Trasparente_: Dimentico il caricabatterie del cellulare in auto, scendo in cortile, vado a riprenderlo. Mi accorgo di quanto è bella ca… - elyblackdove : RT @Trasparente_: Dimentico il caricabatterie del cellulare in auto, scendo in cortile, vado a riprenderlo. Mi accorgo di quanto è bella ca… -