Berlusconi | “”In atto spregiudicati tatticismi | molto preoccupato”

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 24 agosto 2019) "Sonopreoccupato, come italiano, come leader politico e anche come imprenditore, per la piega assunta dalla crisi di governo". Così il presidente di Forza Italia, Silviocommenta su facebook la situazione che si è creata con la crisi di governo e l'andamento delle trattive."Avevamo salutato la rottura dell'infausta maggioranza Lega - Cinque Stelle con favore, come premessa ad un ritorno, in Parlamento o attraverso le urne elettorali, alla naturale maggioranza di centro-destra che sola potrebbe far uscire il Paese dalla crisi" ha spiegato il Cavaliere aggiungendo che "invece si profila da un lato una coalizione Pd-Cinque Stelle che trova convergenze sulle idee della più vecchia, deteriore e fallimentare sinistra pauperista, statalista e assistenziale". Dall'altro lato "vedo riaffacciarsi la spericolata ipotesi di riproporre la formula politica giallo-verde, che ...

