Berlusconi | “Fuori dalla crisi con un centrodestra senza sovranismi”

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 24 agosto 2019) Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Avevamo salutato la rottura dell’ Lega-Cinque Stelle con favore, come premessa a un ritorno, in Parlamento o attraverso le urne elettorali, alla naturale maggioranza di centro-destra che sola potrebbe far uscire il Paese, realizzare un moderno programma liberale, tagliando le spese e le tasse, riformando le istituzioni, garantendo la libertà dei cittadini”. Si legge in una nota di Silvio.’“Parlo di un centro-destra lontano dalle ingenuità sovraniste, ben radicato in Europa, credibile sul piano internazionale, capace di restituire al nostro Paese quella dignità nel mondo che è stata gravemente compromessa da quanto è accaduto nel passato recente”. “Sono molto preoccupato, come italiano, come leader politico e anche come imprenditore, per la piega assuntadi governo ...

MaurizioNavoni : @berlusconi FI ha fatto la storia. Con le ultime vicissitudini ha solo dimostrato il nulla cosmico. Solo poltrone p… - ClaudioZavatti1 : RT @RichbonesE: Questa storiella me la raccontava 15 anni fa mio nonno.. Mi raccontava del #Farabutto Previti.. e della Banca del Fucino..… - g_brunella : RT @RichbonesE: Questa storiella me la raccontava 15 anni fa mio nonno.. Mi raccontava del #Farabutto Previti.. e della Banca del Fucino..… -