Berlusconi | Coalizione PD-M5S porterebbe nuove tasse

(Di sabato 24 agosto 2019) Silvio, leader carismatico di Forza Italia ed eurodeputato, all’attacco del nascente accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle per un nuovo governo. "Sono molto preoccupato, come italiano, come leader politico e come imprenditore, per la piega assunta dalla crisi di governo", afferma l’ex presidente del Consiglio in una nota. Dopo che Matteo Salvini ha staccato la spina al governo gialloverde spingendo Giuseppe Conte alle dimissioni, non si tornerà quasi certamente alle urne. "Ancora una volta - aggiunge- le diverse forze e le diverse correnti all'interno dei partiti mettono in atto spregiudicati tatticismi, preoccupate più del proprio destino che di quello degli italiani. Questo aumenterà la disaffezione alla politica".Tramite il proprio profilo Facebook, l’eurodeputatosostiene che un governo PD-5 Stelle sarà inevitabilmente sbilanciato ...

