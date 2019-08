Beautiful | La Vita Privata di Hunter Tylo ed il Dramma Che l’ha Colpita!

Beautiful spoiler USA : Thomas lotterà tra la vita e la morte : Gli autori di Beautiful avevano annunciato grossi colpi di scena e non si sono smentiti. Le anticipazioni americane della soap di Los Angeles raccontano che dopo il ricongiungimento di Beth, Liam e Hope, le sorprese non finiranno. Il protagonista delle vicende successive sarà ancora una volta Thomas e questa volta non ci saranno buone notizie per lui. Il giovane Forrester proverà a spiegarsi con Hope, ma verrà aggredito Quando Hope ritroverà ...

Beautiful - trame americane : la vita di Thomas appesa ad un filo per colpa di Brooke : Nuovo appuntamento dedicato alle notizie su Beautiful, lo sceneggiato della Cbs trasmesso in oltre 100 paesi e visto da più 300 milioni di seguaci in tutto il mondo. Nelle puntate americane, trasmesse ad agosto in America, Thomas Forrester lotterà tra la vita e la morte dopo essere stato spinto giù da una scogliera da Brooke Logan per salvare la figlia Hope. Beautiful: Hope vuole lasciare il marito Le anticipazioni di Beautiful relative alle ...

Sally di Beautiful si svela : Courtney Hope nella vita fa anche un altro lavoro : Sally di Beautiful: Courtney Hope svela il segreto sulla sua perfetta forma fisica Courtney Hope, conosciuta come l’interprete di Sally Spectra in Beautiful, si svela in un’intervista su Di Più Tv. Una vita frenetica quella dell’attrice, che non impiega il suo tempo solo a recitare all’interno della nota soap opera americana. Come lei stessa rivela, […] L'articolo Sally di Beautiful si svela: Courtney Hope nella ...

Beautiful - trame americane : Brooke rischia la vita per salvare Hope da Thomas : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, lo sceneggiato americano scritto da Bradley Bell che vanta più di 8000 puntate all'attivo. Negli appuntamenti americani in onda ad agosto sulla Cbs, Brooke Logan metteranno a repentaglio la propria vita pur di salvare la figlia Hope dalle grinfie di Thomas Forrester. Beautiful: Brooke e Liam preoccupati per Hope Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane in onda attualmente ...

Beautiful - la nuova vita di Ronn Moss : “Non ho mai più visto la soap” : Ronn Moss ha cambiato vita: dopo Beautiful fa il cantante Ronn Moss ha vestito i panni di Ridge Forrester in Beautiful per ben 25 anni: dal 1987 al 2012. Nel 2013 è stato sostituito da Thorsten Kaye nella soap ma non nel cuore dei telespettatori. Ronn Moss ha cambiato vita: oggi si dedica anima e corpo alla musica, il suo primo amore. In questo periodo sta facendo il suo primo tour mondiale: ha suonato in Australia, Belgio, Estonia e adesso è ...

Beautiful - Il Segreto e Bitter Sweet cancellate : a Ferragosto in onda solo Una Vita : Le soap si concedono un meritato riposo estivo. solo le vicende di Calle Acacias continuano a farci compagnia nella settimana di Ferragosto.

Beautiful - Personaggi : Ecco Con Chi Sono Sposati Nella Vita Reale! : Beautiful, Personaggi: i tanti matrimoni, le tante relazioni dei protagonisti della soap americana hanno catturato i telespettatori, italiani e non. Ecco però i dettagli sulle vite private degli attori della telenovela. Scopriamo tutto su di loro! Molti attori di Beautiful fanno parte della soap sin dalle prime puntate, come Katherine Kelly Lang, che interpreta Brooke. Ma scopriamo qualcosa di più sulla loro Vita privata: con chi Sono Sposati o ...

Ron Moss - la nuova vita del Ridge di Beautiful : “Tra un piatto di ravioli e un guazzetto di seppie” : Ronn Moss, l’attore dalla mascella pronunciata che per oltre 25 anni è stato il Ridge Forrester della celebre soap “Beautiful”, ha intrapreso una nuova vita. O meglio, è tornato alle origini, a quando, prima di iniziare la carriera da attore, si cimentava come cantante e chitarrista. Era infatti il 1976 quando raggiunse il successo con la band de I Players, dove la hit Baby Come Back divenne un vero e proprio tormentone, scalando ...

Il Segreto e Beautiful cancellate per la prossima settimana : su Canale5 solo Una Vita e Bitter Sweet : Cambiamenti importanti per le soap Mediaset. Per la prossima settimana, dal 5 al 9 agosto, Il Segreto e Beautiful non andranno in onda. Regolare Una Vita mentre Bitter Sweet raddoppia.

Beautiful e Il Segreto forse in pausa dal 5 agosto : al loro posto Una Vita e Bitter Sweet : Il mese di agosto è ormai alle porte e, come abitudine, le serie televisive del pomeriggio di Canale 5 sono destinate a subire delle variazioni di palinsesto. In occasione delle vacanze estive di gran parte degli italiani, infatti, Mediaset è solita predisporre una pausa per Beautiful, Il Segreto e Una Vita, che per alcuni giorni non andranno in onda. La guida tv di Canale 5 conferma tale abitudine, rendendo noto che lunedì 5 agosto sia ...

Beautiful - Annika Noelle : Hope e Steffy grandi amiche nella vita reale : Beautiful Hope, Annika Noelle e Jacqueline MacInnes Wood grandi amiche nella vita reale Se in Beautiful l’attrice Annika Noelle, interprete di Hope Logan, deve lottare contro Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester), nella vita reale le due sono molto amiche. A rivelarlo è la stessa Annika in un’intervista su Nuovo Tv. Scendendo nel dettaglio, l’attrice afferma […] L'articolo Beautiful, Annika Noelle: Hope e Steffy ...

Beautiful - anticipazioni americane : Hope e Thomas invitano amici e parenti alle loro nozze : In un periodo in cui le puntate italiane di Beautiful non stanno riservando grandi sorprese, le trame americane sono ben diverse, dando vita ad un colpo di scena dopo l'altro. La verità su quanto accaduto a Beth Spencer sta per essere svelata (di certo, la resa dei conti avverrà in estate) e prima di arrivare al momento decisivo accadranno ancora diversi eventi degni di nota. Uno di essi riguarderà Thomas e Hope, dato che quest'ultima accetterà ...

Beautiful - trame Usa : Taylor vuole essere invitata al battesimo della figlia di Hope : Le anticipazioni americane delle puntate della soap "Beautiful" in onda sul piccolo schermo negli Stati Uniti dal 15 al 21 luglio spiegano che saranno al centro delle trame Brooke e Ridge. I coniugi riflettono sulla possibilità di un perdono nei confronti di Taylor. I due innamorati non sapranno in quale maniera comportarsi nei confronti della madre di Steffy, che vorrebbe avere un ruolo importante nella vita di Kelly. Un altro capitolo riguarda ...