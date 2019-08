Basket | Mondiali 2019 | i convocati definitivi degli Stati Uniti Kyle Kuzma ultimo taglio

Verso i Mondiali di Basket 2019 : domani gli azzurri sfidano la Francia al torneo AusTiger : Nazionale A, torneo AusTiger a Shenyang e Anshan: domani Italia-Francia (ore 9.30 italiane). Lunedì la Nuova Zelanda ad Anshan (13.30 italiane) La FIBA World Cup è dietro l’angolo. Tra una settimana l’Italia farà il proprio ritorno, dopo 13 anni, ad un Mondiale. L’esordio nel gruppo D di Foshan contro le Filippine sarà già decisivo per il cammino degli azzurri, che hanno come obiettivo primario superare il primo turno finendo nelle prime ...

Basket - impresa dell’Australia alla vigilia dei Mondiali! Stati Uniti sconfitti dopo 13 anni - Popovich : “Nessuno vince per sempre” : Risultato storico nella seconda amichevole nel giro di pochi giorni tra Stati Uniti e Australia. Nella sfida andata in scena al Marvel Stadium di Melbourne, la formazione di casa si è presa la rivincita dopo la sconfitta nel primo incontro imponendosi con il punteggio di 98-94 al termine di una sfida equilibrata e decisamente significativa nel cammino di avvicinamento ai Mondiali 2019. La squadra guidata da Andrej Lemanis ha realizzato una vera ...

Basket - clamoroso tonfo del Team USA in vista dei Mondiali : l’Australia interrompe la striscia record degli americani : La formazione di Popovich si arrende agli australiani, interrompendo così una striscia di 78 successi consecutivi iniziata nel lontano 2006 Il Team USA torna ad assaporare l’amaro gusto della sconfitta, cedendo in amichevole all’Australia davanti a oltre cinquantamila spettatori. Una battuta d’arresto indolore, che interrompe però una striscia record di 78 vittorie consecutive, iniziata nel lontano 2006 dopo il ko che gli ...

Diretta Italia Serbia/ Streaming video e tv : il calendario ai Mondiali - Basket - : Diretta Italia Serbia Streaming video e tv della partita per il Torneo AusTiger, ultimo test verso i Mondiali di basket per gli azzurri.

Basket - Mondiali 2019 : Jordan Clarkson non farà parte del roster delle Filippine : Continua a rimanere senza esito positivo la battaglia di Jordan Clarkson per poter giocare con la maglia delle Filippine, di cui è per metà originario. Il play-guardia dei Cleveland Cavaliers non sarà presente ai Mondiali di Cina 2019 poiché dalla FIBA non è giunta ancora nei tempi utili la documentazione per permettergli di scendere in campo in competizioni internazionali. L’unica eccezione in questo senso si è verificata lo scorso anno, ...

Basket - Torneo di Shenyang 2019 : Italia - basteranno Gallinari e Datome per trovare un’identità? Mondiali alle porte - tante lacune da camuffare : Al Torneo AusTiger 2019 l’Italia ritroverà Danilo Gallinari e Gigi Datome, una notizia molto buona a pochi giorni dai Mondiali, se non altro per riuscire a ritrovare un po’ dell’efficacia offensiva rimasta ampiamente inespressa lungo tutta la parte europea della preparazione per la rassegna iridata. Con l’ingresso del giocatore degli Oklahoma City Thunder e di quello del Fenerbahce, infatti, si potrà capire, se non quanto ...

Basket - Mondiali 2019 : l’Italia si scalda al Torneo AusTiger. Gli azzurri convocati - Datome e Gallinari tornano in campo : Mancano appena nove giorni all’inizio dei Mondiali 2019 di Basket e l’Italia si sta avvicinando a grandi passi al suo esordio nella rassegna iridata ma prima di calcare il palquet nella manifestazione più importante della stagione bisognerà affrontare il Torneo AusTiger, ultimo evento di preparazione. Gli azzurri saranno impegnati tra Shenyang e Anshan contro Serbia (23 agosto, ore 13.30), Francia (25 agosto, ore 09.30) e Nuova ...

Basket - l’Italia scivola al 13° posto nel Power Ranking prima dei Mondiali. Fanno male i ko dell’Acropoli : Pessime notizie per l’Italia a nove giorni dall’inizio dei Mondiali 2019 di Basket che scatteranno il prossimo 31 agosto in Cina. Gli azzurri sono infatti sprofondati al tredicesimo posto del Power Ranking FIBA, cioè la classifica che tiene conto delle partite internazionali di preparazione all’evento più importante della stagione. Le tre sonore sconfitte maturate al Torneo dell’Acropoli contro Grecia, Serbia e Turchia ...

Basket - Torneo di Shenyang 2019 : Italia agli ultimi test contro Serbia - Francia e Nuova Zelanda prima dei Mondiali : Si avvicina per l’Italia il Torneo AusTiger, che si disputa tra Shenyang e Anshan, in Cina, e mette gli azzurri, agli ultimi test prima dei Mondiali, di fronte a Serbia, Francia e Nuova Zelanda tra il 23 e il 26 agosto. Meo Sacchetti è pronto a mettere insieme gli ultimi dati a propria disposizione prima di operare gli ultimi due tagli che porteranno il roster azzurro a 12 giocatori, quelli che viaggeranno verso Foshan. Saranno sfide ...

Basket : la Nazionale italiana è in Cina. Il programma e i convocati per le amichevoli pre Mondiali : È il giorno del 66esimo compleanno di coach Meo Sacchetti. È anche però il giorno dell’arrivo, con il volo Atene-Pechino e il successivo trasferimento a Shenyang, della Nazionale italiana di Basket in terra cinese, alla vigilia dei Mondiali che scatteranno il prossimo 31 agosto. I quattordici italiani sono pronti a disputare l’ultimo torneo amichevole prima della manifestazione iridata: Datome e compagni se la vedranno Serbia (23 ...

Mondiali Basket 2019 – La Serbia rinuncia a Milos Teodosic - il giocatore tornerà a Bologna per recuperare dall’infortunio : Il ct dei serbi ha annunciato che dovrà fare a meno di Todosic per i Mondiali in Cina, il giocatore infatti non ha recuperato dal suo infortunio Milos Teodosic non parteciperà ai Mondiali di Basket, il ct della Serbia Djordjevic lo ha annunciato nella giornata di oggi prima della partenza verso la Cina. Niente da fare dunque per il nuovo giocatore della Virtus Segafredo Bologna, costretto ad alzare bandiera bianca per l’infortunio ...

Basket - Mondiali 2019 : ufficiali i 12 convocati della Grecia. Spicca Giannis Antetokounmpo - ancora a rischio Sloukas : Dopo una lunga preparazione è stato annunciato il roster della Grecia per i Campionati del Mondo 2019 di Basket maschile. La selezione ellenica allenata da Thanasis Skourtopoulos si presenta ai nastri di partenza della manifestazione con ambizioni di medaglia grazie alla presenza dell’MVP NBA Giannis Antetokounmpo, autentico faro della squadra in entrambe le metà campo (specialmente in quella difensiva). La composizione definitiva dei 12 ...

Mondiali di Basket - Aradori fuori dalla Nazionale minaccia : "Avete fatto i furbi - vi ho tutti nel mirino" : "Si cade, provano a farci cadere, si è abituati. L'importante è non rimanere a terra. Voi che avete provato a fare i furbi alle mie spalle, vi ho tutti nel mirino". È il duro sfogo, attraverso il proprio profilo Instagram, di Piero Aradori, tornato in Italia dopo l'esclusione dalla lista dei convoca

Basket - Mondiali 2019 : il calendario delle partite dell’Italia. Date - programma - orari - tv e streaming : L’Italia si appresta a disputare i Mondiali 2019 di Basket che scatteranno il prossimo 31 agosto in Cina. Gli azzurri scenderanno in campo a Foshan, inseriti nel gruppo D con il chiaro obiettivo di qualificarsi alla seocnda fase a gironi: bisognerà dunque arrivare tra le prime due per staccare il pass e proseguire la propria avventura nella rassegna iridata. La nostra Nazionale se la dovrà vedere con Filippine e Angola, due avversarie ...