Autostrade | sciopero casellanti | possibili disagi nella domenica del controesodo

Autostrade - Nuovo sciopero in vista il 25 e 26 agosto : Il 25 e il 26 agosto è un programma uno sciopero di quattro ore nelle Autostrade. Dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 25 agosto e dalle 22 di domenica 25 alle 2 di lunedì 26 si fermeranno gli addetti all'esazione ai caselli e il personale turnista non sottoposto alla regolamentazione dello sciopero, si legge nel comunicato diffuso da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica. La protesta segue la rottura ...

Autostrade - nuovo sciopero di 4 ore il 25 e 26 agosto : "nuovo sciopero di 4 ore nelle Autostrade i prossimi 25 e 26 agosto". A proclamare la protesta sono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica "a seguito della rottura della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di settore e per la necessità di proseguire la mobilitazione del personale dopo il primo sciopero effettuato gli scorsi 4 e 5 agosto". "Dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di ...

Sciopero Autostrade - code chilometriche ai caselli. Ecco cosa sta succedendo : Sarà un primo week end di agosto assolutamente da bollino rosso. E non per colpa esclusiva delle centinaia di macchine che si apprestano ad arrivare nelle loro mete di vacanze. Questo finesettimana è segnato anche dagli scioperi dei casellanti delle Autostrade. Blocchi a turno di quattro ore: oggi dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22, e infine dalle 22 di questa sera alle 2 di domani mattina, lunedì 5 agosto. La previsione è di enormi file ...

Autostrade - casellanti in sciopero il 4 e il 5 agosto. Così la riduzione dei profitti ricade sui lavoratori : Mentre i concessionari autostradali sono impegnati per il rinnovo dei loro contratti (le concessioni), Gavio lo è particolarmente in questa fase, essendo già scadute due sue concessioni (l’A21 Torino-Piacenza e il raccordo autostradale della Valle d’Aosta). Anche i sindacati sono in agitazione per il rinnovo del loro contratto scaduto da sei mesi. Lo sciopero del 4-5 agosto degli autostradali per il rinnovo del contratto assume invece un ...

