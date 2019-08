Audi AI | TRAIL quattro

Audi al Salone di Francoforte 2019 con il concept AI : TRAIL quattro : Oltre alle novità di serie, la casa dei quattro anelli presenterà il concept definito come l'off-road elettrico del futuro

Audi - Il prototipo AI : Trail quattro debutterà a Francoforte : L'Audi presenterà al Salone di Francoforte, a fianco alle novità di serie, una concept elettrica votata all'offroad. Denominata AI:Trail quattro, nella prima immagine teaser appare come una monovolume compatta notevolmente sollevata da terra e dotata di grandi ruote gommate apposta per affrontare i terreni più difficili.Nuovo capitolo di una saga. Poche informazioni accompagnano l'annuncio del debutto da parte della Casa, che in una nota si ...