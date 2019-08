Atletica | spettacolo nella dodicesima tappa della Diamond League | Lyles domina i 200

Fonte : sportfair

(Di sabato 24 agosto 2019) Noahvince i 200 metri in 19.65 (0.2) togliendo il primato del meeting a Usain Bolt, anche Will Claye e Christian Taylor dannonel triploIAAFallo stadio Stadio Charlety di Parigi, brilla ancora la stella dello sprinter statunitense Noah, che vince i 200 metri in 19.65 (0.2) togliendo il primato del meeting a Usain Bolt. Anche Will Claye e Christian Taylor danno, nel triplo, superando entrambi il limite del meeting del britannico recordman mondiale Edwards, con Claye che si impone con 18,06 (0.4) sull’avversario di sempre Taylor (17,82/0.2). Sulla pedana femminile, ancora un over-15 per la venezuelana Yulimar Rojas con 15,05 (-0.7). Ancora due record del meeting, firmati da due campioni del mondo in carica, i 6,00 nell’asta maschile di Sam Kendricks e il 22,44 nel peso del neozelandese ...

