Atletica – Meeting Melinda | Nadia Battocletti vince nei 3000 metri e sfiora il record

(Di sabato 24 agosto 2019) La 19enne trentina di Cavareno conquista nettamente il successo davanti a specialiste di livello internazionale come le giapponesi Nana Kuraoka e Mai Shoji Mezzofondo in primo piano anche quest’anno al 27°di Cles(Trento). Neiavvicina il crono del suoitaliano under 20 con 9:08.49, appena quattro secondi in più rispetto al primato nazionale di 9:04.46 stabilito otto giorni fa a Goteborg, in Svezia, dalla portacolori delle Fiamme Azzurre. Sulla pista di casa la 19enne trentina di Cavareno, vicecampionessa europea juniores dei 5000, conquista nettamente il successo davanti a specialiste di livello internazionale come le giapponesi Nana Kuraoka (9:12.44) e Mai Shoji (9:15.53), quarta l’ugandese Juliet Chekwel (Gs Lammari, 9:25.23) in una serata con buone condizioni meteo. Per la figlia d’arte allenata da papà Giuliano, dopo l’avvio ...

