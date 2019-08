Atalanta | Gasperini | “Il nostro obiettivo?” Il tecnico nerazzurro stupisce tutti

Laxalt-Atalanta - proseguono i contatti : Gasperini vorrebbe il giocatore prima dell’inizio del campionato : proseguono i contatti tra le dirigenze di Milan e Atalanta per la cessione di Diego Laxalt. Al momento, manca ancora l’accordo economico tra le parti, ma il pressing di Gasperini sulla dirigenza bergamasca potrebbe dare una grossa accelerata all’operazione nelle prossime ore. Il tecnico atalantino, infatti, avrebbe chiesto a gran voce il nome di Laxalt, che conosce molto bene avendolo allenato nella sua esperienza al Genoa. ...

Calciomercato Atalanta - cosa manca per puntellare la rosa : Gasperini vuole un colpo per reparto : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta ha già messo a segno alcuni colpi importanti, ma per la Champions League non basta. Gian Piero Gasperini vuole ancora qualche rinforzo. In particolare, il tecnico della Dea ha richiesto un difensore, un esterno e un attaccante che possa giocare nei tre ruoli davanti. Per quanto concerne la difesa il nome più gettonato è quello di Gian Marco Ferrari, centrale del Sassuolo. Dodici milioni la ...

Atalanta - Gasperini sentenzia : “Il mercato in Italia è un baraccone - tutti parlano e nessuno fa niente” : Interessante intervista della Gazzetta dello Sport odierna al tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. Si è parlato di campo e di mercato, tra la condizione generale della sua squadra, la mentalità da acquisire per la Champions e le differenze tra l’Italia e l’estero. “In A sono state sballate totalmente le date – dice riguardo al mercato – il nostro mercato da tre mesi è un baraccone: tutti parlano e ...

Norwich-Atalanta in diretta su Youtube : Gasperini testa i giovani e Duvan Zapata : Norwich-Atalanta è la seconda amichevole di livello del team di Gasperini in questa estate 2019. Dopo la sconfitta 2-1 contro lo Swansea, la Dea torna in campo per affrontare una delle squadre neopromosse in Premier League. Possibili alcuni minuti in campo per Duvan Zapata, tornato per ultimo in gruppo dopo gli impegni in Copa America. Nel mirino del tecnico degli orobici ci sono i tanti giovani che si stanno giocando le proprie carte per ...

Atalanta - i convocati di Gian Piero Gasperini per la tournée nel Regno Unito : Atalanta, anteprima della grande stagione che attende i bergamaschi. La troupe di Gasperini va in tournée nel Regno Unito. Questi i convocati del tecnico degli orobici, ben 24. 99 Barrow, 21 Castagne, 90 Colley, 15 De Roon, 19 Djimsiti, 11 Freuler, 95 Gollini, 10 Gomez, 8 Gosens, 33 Hateboer, 41 Ibañez, 72 Ilicic, 18 Malinovskyi, 5 Masiello, 9 Muriel, 55 Okoli, 6 Palomino, 88 Pasalic, 22 Pessina, 7 Reca, 31 Rossi, 57 Sportiello, 2 Toloi, ...

Atalanta - importante riconoscimento per Gasperini : è cittadino onorario di Bergamo : L’Atalanta si prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di confermarsi, nel frattempo arriva un importante riconoscimento per l’allenatore Gian Piero Gasperini, il tecnico da oggi è cittadino onorario di Bergamo, la decisione è arrivata in serata dal consiglio comunale del capoluogo orobico. “E’ per me un grande onore ed orgoglio. Aver ricevuto questo riconoscimento e’ un’ulteriore conferma ...

Atalanta - Gasperini : “Vogliamo fare bella figura in Champions. Pronostici per la prossima stagione?…” : “Vogliamo fare bella figura in Champions League e far nuovamente bene in campionato. Sappiamo bene che sarà difficile ripeterci e anche migliorare la nostra posizione della serie A della scorsa a stagione ma rimane sempre lo stimolo di provare a migliorare e, soprattutto, di confrontarci con sfide sempre più difficili”. Queste le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta , ai microfoni di Sky Sport. ...

Atalanta - doppio annuncio di calciomercato di Gasperini dopo l’amichevole : “Muriel a questo punto della preparazione e’ piu’ avanti di quanto non fosse Zapata l’estate scorsa”. Sono le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, dopo il successo in amichevole contro il Renate: “Luis e’ un po’ affaticato in questo momento e necessita’ di un po’ di tempo per adattarsi, ma e’ sicuramente un elemento di qualita’ come lo e’ Malinovskyi – ...

Atalanta - 6 gol al Renate : nuove indicazioni per Gasperini [FOTO] : L’Atalanta non si ferma e fa suo serio per la prossima stagione, continua la preparazione con l’intenzione di essere protagonisti in campionato e Champions League. Nella terza uscita amichevole di questo precampionato l’Atalanta supera 6-0 il Renate al Centro Sportivo Comunale di Clusone (due tempi da 35′). Ad assistere alla partita anche il presidente Antonio Percassi. Davanti a un folto pubblico (tribuna esaurita ...

DIRETTA Atalanta BRUSAPORTO/ Risultato live : le parole di Gian Piero Gasperini : DIRETTA ATALANTA BRUSAPORTO streaming video e tv: orario, probabili formazioni e Risultato live della seconda amichevole della Dea, oggi 18 luglio,.

Atalanta - miracolo di Gian Piero Gasperini : mister 161 milioni - ciò che allena diventa oro : Altra sessione di mercato e altra plusvalenza incassata dall' Atalanta, la settima in tre anni da quando c' è Gasperini in panchina (dal 2016). Il nome scritto al bilancio questa volta è quello di Gianluca Mancini, difensore classe 1996 che dopo due anni in maglia nerazzurra è partito per Roma spond

Calciomercato Atalanta - l’11 è da Champions : il sostituto di Mancini - tre nuovi innesti per Gasperini [FOTO] : Calciomercato Atalanta – Le squadre di Serie A sono al lavoro per preparare la prossima stagione, una squadra che si candida ad essere grande protagonista è sicuramente l’Atalanta, i nerazzurri rappresentano ormai una big del calcio italiano ed adesso si preparano anche per disputare la prossima Champions League, un traguardo raggiunto grazie alle competenze della dirigenza, ad un grande allenatore ed un gruppo di calciatori ...

Atalanta - Gasperini chiede rinforzi : “Serve una punta”. E su Malinovskyi… : L’Atalanta si sta muovendo bene sul mercato per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione e della partecipazione alla Champions League. Dopo l’arrivo di Muriel e Malinovskyi, Gasperini, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, chiede a gran voce una punta: “E’ fondamentale un’altra punta, che possa dare il cambio a Ilicic. ritrovarsi in Champions League è come passare dalla Serie B alla Serie A. ...

Atalanta - Gasperini : “Vorrei un attaccante - Zapata via solo per un’offerta irrinunciabile” : Gian Piero Gasperini commenta il mercato dell’Atalanta e chiarisce i piani: “Vorrei un attaccante, Zapata va via solo per un’offerta irrinunciabile”.“powered by Goal”Il ritiro dell’Atalanta a Clusone è iniziato tra l’entusiasmo dei tifosi e i primi goal: 5-1 contro la Rappresentativa Valle Seriana, con il nuovo acquisto Luis Muriel subito in campo.In attesa dell’ufficialità di Malinovskyi, Gian Piero ...