Ascolti Tv Venerdì 23 Agosto | l’ultima di Grand Tour 12% | Immaturi – Il viaggio 10 4%

(Di sabato 24 agosto 2019)Tv23(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10): Sardegna – Veneto (ultima puntata) – Rai 1 – 1.842 milioni e 12%– Il– Canale 5 – 1.670 milioni e 10.4% Frammenti di Bugie – Rai 2 – 1.245 milioni e 7.6% Io sono leggenda – Italia 1 – 1.193 milioni e 7.2% Sole Cuore Amore – Rai 3 – 721 mila e 4.3% Gli spietati – Rete 4 – 647 mila e 4.6% X Factor il sogno – Tv8 – 458 mila e 2.9% Gloria Una Notte D’Estate – la7 – 355 mila e 2.4% I migliori fratelli di Crozza – Nove – 373 mila e 2.2% N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non basata su sovrapposizioni statistiche Clicca qui per la guida ai programmi di oggi sabato 24Tv23– Access Prime Time Techetechetè – Rai 1 – 3.349 ...

