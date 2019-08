As | assenze eccellenti tra i convocati per Real Madrid-Villadolid

napolista : As: assenze eccellenti tra i convocati per #RealMadridVilladolid #JamesRodriguez dovrebbe riuscire a giocare i suoi… - CalcioNews24 : Juventus-Triestina, i convocati: due assenze eccellenti -

(Di sabato 24 agosto 2019) Ilha reso nota la lista deiper la gara contro ilper Zidane che convoca però James. Secondo As ci sono dunque buone speranze che il colombiano esordisca in campo con la maglia bianca. Questa è la lista deiper-Valladolid: Courtois, Keylor Navas, Altube, Carvajal, Militao, Varane, Ramos, Nacho, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde, James, Isco, Benzema, Bale , Lucas Vázquez, Vinicius e Jovic. L'articolo As:tra iperilNapolista.

Dalla Rete Google News

Calcio News 24

Juventus-Triestina, i convocati per l'ultima amichevole in vista dell'esordio in campionato della prossima settimana: due assenze eccellenti La Juventus sta...