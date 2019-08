Anna Safroncik e Alberto Urso insieme | una foto speciale | “Incredibile”

Matteo Mammì e Anna Safroncik - flirt già finito : lui in vacanza con un'altra : Più che una storia, tra Matteo Mammì e Anna Safroncik sembra esserci stato un semplice e fugace flirt estivo. Il manager, ex dirigente di Sky, aveva iniziato a frequentare l'attrice...

Anna Safroncik e l’ex di Diletta Leotta - è già finita. Lui ‘pizzicato’ in vacanza con un’altra : Neanche il tempo di iniziare ed ecco che il gossip della storia d’amore tra Anna Safroncik e Matteo Mammì è già finito. L’attrice e il manager televisivo, ex dirigente di Sky, erano dati per sicuri fidanzati dopo essere stati paparazzati in vacanza insieme lo scorso luglio. Nel giro di un mese però la situazione è cambiata rapidamente: d’altronde le love story estive hanno una durata velocissima, breve, fugace, istantanea a volte. Infatti il ...

#FestivalShow – Prima puntata del 15/08/2019 – Con Anna Safroncik su Real Time. : Dopo aver archiviato i cinque appuntamenti in differita del Battiti Live su Italia 1, la musica in televisione non si ferma mai e prosegue il suo viaggio col Festival Show, manifestazione estiva giunta alla ventesima edizione e organizzata da Radio Bella&Monella e Radio Birikina. Dalle terre pugliesi e salentine ci spostiamo a Nord, nel Triveneto, per una serie di appuntamenti in onda su Real Time che riassumeranno le […] L'articolo ...

Anna Safroncik - dea sexy tra le onde : al mare sfoggia il massimo della sua bellezza : Anna Safroncik mostra le sue curve bollenti ai fan che perdono letteralmente la testa di fronte ad una bellezza così incantevole. “Illegalissima”, “Semplicemente un angelo …”, “Divina.”, “Semplicemente irresistibile”, “TOP!”. Anna Safroncik mostra le sue forme bollenti e la rete impazzisce. L’attrice, che sembra legata negli ultimi tempi a Matteo Mammì ex di Diletta Leotta, ha approfittato dell’estate per dedicarsi un pò a se stessa, fra relax e ...

Anna Safroncik con Matteo Mammì/ Ma spunta il Principe azzurro - chi è Fabio Borghese? : Anna Safroncik e Matteo Mammì sarebbero la coppia dell'estate, ma alcuni gossip vogliono che nella vita dell'attrice ci sia anche qualcun altro.

Anna Safroncik e Giulio Berruti/ Video : 'Insieme dopo 10 anni. Ma mi hai tradita?' : Anna Safroncik e Giulio Berruti, di nuovo insieme dopo 10 anni. I Video in aeroporto, lui chiede: 'Ma mi hai tradito?' Lei non risponde...

Matteo Mammì paparazzato in compagnia di Anna Safroncik : Matteo Mammì è stato paparazzato in compagnia dell’attrice Anna Safroncik. Il settimanale “Chi” li ha fotografati in vacanza in Sardegna insieme, tra sguardi intensi e bagni rinfrescanti. “Chi” racconta che il primo incontro tra Anna e Matteo è avvenuto per caso, durante una cena con amici comuni. Poi un appuntamento a Milano, una cena, un’uscita a Roma ed eccoli qua: complici e affiatati durante un weekend ...

Diletta Leotta in vacanza a Ibiza col pugile Daniele Scardina - mentre l'ex Matteo Mammì si fidanza con Anna Safroncik : mentre il suo ex Matteo Mammì è impegnato in vacanza con la nuova compagnia, l?attrice Anna Safroncik, Diletta Leotta ha deciso di trascorrere una romantica vacanza sul mare di...

Matteo Mammì abbraccia Anna Safroncik - così volta pagina l’ex compagno di Diletta Leotta : Il settimanale Chi ha fotografato Matteo Mammì, ex compagno di Diletta Leotta, in vacanza con Anna Safroncik. Potrebbe essere l’attrice a prendere il posto da qualche tempo lasciato vuoto dalla conduttrice di DAZN. Oggi Diletta è legata a Daniele Scardina, il pugile meglio conosciuto come King Toretto.Continua a leggere

Anna Safroncik - esplode la passione. Con ‘lui’ - single da poco e ultimamente sulla bocca di tutti : Anna Safroncik è una delle attrici più apprezzate del panorama cinematografico italiano. Bellezza ucraina naturalizzata italiana, oltre che talentuosa Anna è uno splendore. Trentotto anni, alta un metro e settantadue centimetri, la protagonista di ‘Le tre rose di Eva’ è per molti una delle donne più belle ed eleganti del mondo dello spettacolo. poco avvezza al gossip, Anna è una donna meravigliosa come dimostrano anche le sue ultime foto social. ...

Chi è Anna Safroncik che ha rubato il cuore all’ex di Diletta Leotta : Il nuovo amore di Matteo Mammì, ex di Diletta Leotta, è Anna Safronick. Dopo l’addio alla giornalista sportiva, il dirigente Sky avrebbe ritrovato il sorriso accanto all’attrice. Occhi di ghiaccio e fisico scolpito, Anna avrebbe rubato il cuore del manager, sostituendo la Leotta. L’attrice e Matteo Mammì si sarebbero incontrati grazie ad amici in comune e il feeling sarebbe stato immediato. Classe 1981, la Safronick è nata a ...

Anna Safroncik è la nuova fiamma dell’ex di Diletta Leotta? - : Luana Rosato Il gossip rumoreggia: dopo la fine della relazione con Diletta Leotta, pare che Matteo Mammì abbia voltato pagina grazie ad una nota attrice, Anna Safroncik Matteo Mammì, ex compagno di Diletta Leotta, pare abbia trovato anche lui un nuovo amore: le indiscrezioni, infatti, svelano che accanto all’imprenditore ci sia l’attrice Anna Safroncik. Sono trascorse solo alcune settimane da quando la conduttrice Sky ha ...