Fonte : optimaitalia

(Di sabato 24 agosto 2019) Pare essere davvero tantoin queste ore lache ci parla dellain, con un intervento divino che avrebbe messo la parola fine all'emergenza incendi di cui tanto si parla da alcuni giorni a questa parte. Come evidenzia proprio il sito bufale.net, nonostante ci siano state delle precipitazioni in alcune aree della foresta (così ampie da rendere impossibile una stima degli eventuali benefici), ad oggi siamo al cospetto di fenomeni davvero circoscritti. Eppure, questo non ha fermato la solita caccia al like facile, o al sensazionalismo che puntualmente fa la propria apparizione sui social al cospetto di fenomeni simili. Un po' come abbiamo avuto modo di osservare qualche settimana con una fake news riguardante Marte e puntualmente trattata sulle nostre pagine. Cerchiamo dunque di vederci, sia sullo stato reale dei fatti dopo la diffusione della ...

OptiMagazine : Ampiamente diffusa la bufala sulla pioggia in Amazzonia il 24 agosto: vediamoci chiaro - Fratzen13 : @BanfiTiziana @BelpietroTweet La renzite è una malattia molto contaggiosa e a quanto pare si è diffusa ampiamente in parlamento. - alexandros86rm : @gbferrero @antoniospadaro Lo scetticismo sulla conversione di Costantino è una teoria diffusa nel 700 anticristian… -