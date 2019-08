Ami i legal drama? Le serie TV di avvocati che devi vedere

“È il figlio di Domenico Modugno”. Dopo una lunga battaglia legale : l’attore Fabio CAmilli erede di Mister Volare : Adesso arriva anche il verdetto della giustizia per confermare il tutto: l’attore Fabio Camilli è ufficialmente figlio di Domenico Modugno. Una battaglia legale durata diciotto anni e conclusasi oggi, quando la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione lo ha riconosciuto come quarto discendente, figlio di una relazione tra il cantante e la coreografa Maurizia Calì. “Ho dovuto fare una battaglia per poter affermare chi era mio ...

Carabiniere ucciso - il reo confesso ritratta : trAmite i legali chiede d'essere scarcerato : Nuovi avvocati italiani, un consulente legale americano e un team investigativo in arrivo dagli Usa, oltre al supporto affettivo ed economico della famiglia e agli incontri in carcere con il padre: tutti fattori che starebbero facendo la differenza. La macchina difensiva in aiuto di Finnegan Lee Elder, il ragazzo californiano accusato di aver ucciso il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega con 11 fendenti, sta lavorando alacremente e ottiene i ...

Carabiniere ucciso - verità sempre più lontana. Legale di Elder : “Dubbi sulla dinAmica della colluttazione” : Emergono sempre più zone grigie sull'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega. A rendere le acque più torbide, l'avvocato Renato Borzone, uno dei difensori di Elder Finnigan Lee, il 19enne californiano che ha ucciso con undici coltellate il militare dell'Arma. "Riteniamo che questo processo debba essere celebrato in tribunale e non sulla stampa - ha detto il Legale -. Abbiamo assunto la difesa da 12 ore e stiamo cercando ...

**Caso Regeni : legali fAmiglia - ‘chiesto a Conte richiamo ambasciatore’** : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – Con il premier Giuseppe Conte e il presidente della Camera Roberto Fico “abbiamo fatto il punto sulla situazione, mai stata così negativa. Non ci sono passi avanti di nessun tipo. L’ultima rogatoria non ha avuto alcuna risposta dall’Egitto, non ci sono contatti tra Procure dal novembre scorso, da quando il procuratore Colaiocco era sceso al Cairo e al ritorno aveva iscritto 5 persone dei ...