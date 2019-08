Amazzonia | Macron posta su Twitter una foto degli incendi Ma l’immagine è di 16 anni fa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2019) “La nostra casa brucia”. Emmanuelsposa lo slogan di Greta Thunberg e dei Fridays For Future per descrivere il disastro ambientale in. Lo fa con un post sue aggiunge ladel “polmone del mondo” in fiamme. Ma l’immagine che pubblica non ha nulla a che fare con il disastro in corso in Brasile, perché risale a 16fa. A scoprirlo è stata la redazione del quotidiano Libération, che l’ha immediatamente fatto notare nella sua rubrica di ‘fact checking’, secondo la quale lapubblicata fu scattata dalgrafo Loren McIntyre, morto nel 2003. Per l’Eliseo,è stata scelta con cognizione di causa, scelta in una banca dati di immagini senza diritti d’autore in quanto, dicono i servizi della presidenza, esistono pocheattuali. Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest ...

