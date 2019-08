Amazzonia | il Nerone di Brasilia invia l' esercito per spegnere le

Amazzonia in fiamme : prima Bolsonaro nega - poi accusa agricoltori e ong. E scherza : “Sono come Nerone” : Oltre 74mila incendi nel 20019, l’84% in più rispetto all’anno prima. Il numero più alto da quando le rilevazioni sono cominciate nel 2013. L’Amazzonia, polmone del mondo, è in fiamme. Tutto documentato da immagini impressionanti. Un dramma ambientale sul quale il presidente di estrema destra Jair Bolsonaro ha innestato una violenta polemica politica. All’origine di tutto i dati pubblicati dall’Inpe, l’Istituto nazionale per la ...