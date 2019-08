Alleva la speranza | il crowdfunding per far ripartire il Centro Italia

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 24 agosto 2019) Chi ha vissuto il terremoto non può dimenticarlo, lo dico per esperienza personale. La terra che trema, le pareti che ballano e quel rumore inconfondibile che viene dal basso… Se sei fortunato lo racconti. Se sei fortunato i tuoi cari rimangono illesi, la tua casa resta in piedi. Ma se la bestia colpisce duro e distrugge e sbrana, allora rialzarsi è difficilissimo. Soprattutto se vivi in un piccolo paese, che magari già prima del sisma aveva poco da offrire. Un paese in cui ogni opportunità lavorativa te la dovevi costruire con le tue mani e con il tuo sudore. Tre anni dal terribile terremoto del. Era il 24 agosto 2016 e dopo il passaggio della bestia, paesi interi sono stati azzerati. Come i bei borghi di Amatrice e Arquata del Tronto, solo per citare due nomi che stringono il cuore. Ma per fortuna ci sono persone che ...

