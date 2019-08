Al cuore della letteratura oracolare di Borges c’è il destino sempre cifrato

Cristiano Ronaldo a cuore aperto - dal ritiro alle accuse di stupro : “il 2018 è stato l’anno più difficile della mia vita” : La sincerità di Cristiano Ronaldo: l’attaccante portoghese a cuore aperto in una lunga e profonda intervista da un’emittente del suo paese E’ un Cristiano Ronaldo sincero, quello che ha aperto le porte di casa sua all’emittente portoghese TVI per un’interessante e profonda intervista nel quale ha trattato diversi argomenti: “non ho bisogno del calcio per vivere bene, sono tranquillo a livello ...

“Me lo ripeteva sempre”. Nadia Toffa - il ricordo della nipotina Alice spacca il cuore : Nadia Toffa, non si spegne il dolore. Nel giorno dopo i funerali risuonano ancora le parole dei tanti che hanno partecipato alla funzione che ha accompagnato Nadia Toffa nell’ultimo viaggio. E toccano ancora di più le parole della nipote Alice, a cui Nadia Toffa era molto legata.-- ”Non voglio ricordare la ‘Iena’ che tutti conosciamo – ha detto in chiesa – o la guerriera ma la mia cara zia, che aveva fiducia in me, che mi rincorava e che ...

Terremoto - scossa a Reggio Calabria nella notte di Ferragosto : epicentro nel cuore della Bovesia : Una scossa di Terremoto ha colpito Reggio Calabria nella notte di Ferragosto, precisamente all’1:26. La scossa è stata avvertita in tutta la Calabria meridionale, distintamente, da migliaia di persone in provincia di Reggio Calabria e in modo più intenso sulla fascia jonica (Melito di Porto Salvo, Bova, Condofuri). L’epicentro, secondo i dati dell’INGV, è stato localizzato in Aspromonte, sulle montagne di Condofuri, vicino ...

Migranti - Richard Gere : “Persone a bordo della Open Arms hanno toccato il mio cuore. Vengono dall’inferno - donne tutte stuprate” : “hanno tutti toccato il mio cuore in tantissimi modi. Centoventuno persone… credo di aver parlato con quasi tutti. hanno storie incredibili, Vengono da un inferno vero e proprio, soprattutto quelle che arrivano dalla Libia”. A dirlo è stato Richard Gere, attore e attivista per i diritti umani, raccontando durante una conferenza stampa a Lampedusa gli incontri con i Migranti a bordo della Open Arms. “tutte le donne sono ...

Nel cuore della notte una donna viene svegliata dal suo cane - quando vede il figlio di soli 7 anni scopre la terribile verità : Una storia incredibile che ha come indiscusso protagonista un cane, un labrador di 4 anni che si chiama Jedi. Jedi è un cane speciale, addestrato fin quando era un cucciolo a capire se alle persone malate di diabete ci sono cambiamenti di livelli nel sangue. Un ruolo molto delicato che può salvare la vita di tantissime persone. Jedi era stato adottato da una famiglia che viveva a Glendall, negli Stati Uniti d’America. Il cane ...

Terremoto - scossa nel cuore della Romania : epicentro tra le principali città del Paese [AGGIORNAMENTI LIVE] : Oggi pomerigigo alle 16:46 (ora italiana), una scossa di Terremoto di magnitudo 4.1 ha colpito l’area centro/orientale della Romania, con epicentro tra le città di Brasov, Foc?ani, Buzau e Ploie?ti, pochi chilometri a nord della capitale Bucarest, nell’area più densamente abitata del Paese. Al momento non vengono segnalati danni. L'articolo Terremoto, scossa nel cuore della Romania: epicentro tra le principali città del Paese ...

“I ricci fanno l’amore - non riusciamo a dormire”. ‘Rumori molesti’ nel cuore della notte : Sui social sta spopolando con l’hashtag #igelsex. Ma il fenomeno che si ripete ogni anno tra aprile e settembre, sta tormentando le notti di sempre più tedeschi. Sono infatti in aumento le chiamate al 110 (il numero di emergenza tedesco) di coloro che si lamentano per i rumori attributi a folli notti d’amore dei vicini o ad animali feriti o intrappolati in cerca di aiuto. I veri colpevoli sono però altri. I ricci, durante la fase di ...

SPARATORIE NEGLI USA/ "Qui il cuore della gente è più grande di commenti e polemiche" : Le SPARATORIE in Ohio e in Texas sono la contraddizione di un paese in grave crisi sociale e politica, ma con ancora un cuore capace di commuoversi e donare

Maltempo - Coldiretti : colpito il cuore della Marca trevigiana : Serre scoperchiate, ortaggi e verdure distrutte, alpeggi isolati per le violente grandinate e tempeste di acqua e vento che hanno colpito il nord Italia fra la Lombardia e il Veneto. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sull’ultima ondata di Maltempo che ha colpito a macchia di leopardo la Penisola causando milioni di euro di danni. cuore della calamità la Marca trevigiana: mezz’ora interminabile di grandine – dicono ...

Maltempo : Coldiretti - colpito il cuore della Marca trevigiana : Treviso, 2 ago. (AdnKronos) - Serre scoperchiate, ortaggi e verdure distrutte, alpeggi isolati per le violente grandinate e tempeste di acqua e vento che hanno colpito il nord Italia fra la Lombardia e il Veneto. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sull’ultima ondata di Maltempo che h

Vacanza coi bambini all'Eden Project : un ambiente futuristico nel cuore della Cornovaglia : L'Eden Project è la più grande biosfera coperta del mondo. Si tratta di una sorta di orto botanico di grandissime dimensioni che raccoglie due differenti aree climatiche: una serra è dedicata alla macchia mediterranea e un'altra serra ospita la foreste pluviale. La struttura si trova in Cornovaglia, nei pressi delle cittadine di St. Blazey e St. Austell. La presentazione dell'Eden Project permette di ammirare le diverse fasi di costruzione di ...

“Dammi i soldi”. Paura per Fiorella Mannoia - la polizia a casa sua nel cuore della notte : Paura per Fiorella Mannoia, costretta a chiamare la polizia l’altra notte per bloccare una stalker. È successo nella notte tra lunedì e martedì. La stalker, una 31enne romana, si è presentata sotto l’abitazione della cantante nel quartiere di Torpignattara. A quanto si apprende dalle colonne del Messaggero, avrebbe citofonato a lungo e poi con una panca ha provato a sfondarne la porta. Fiorella Mannoia, che ha sempre vissuto con la massima ...