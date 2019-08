Addio all' attore Carlo delle Piane

Addio a Carlo Delle Piane - l’attore dalla carriera lunga 110 film : Carlo Delle PianeCarlo Delle PianeCarlo Delle PianeCarlo Delle PianeCarlo Delle PianeÈ morto a Roma all’età di 83 anni Carlo Delle Piane, come ha fatto sapere la moglie Anna Crispino, da sempre al suo fianco. L’attore romano aveva da poco festeggiato i 70 anni di carriera. Con 110 film all’attivo. Ha diviso il set, tra gli altri, con Alberto Sordi, Aldo Fabrizi, Totò, De Sica e Pupi Avati, che l’ha diretto in più di dieci ...

VIDEO Johann Zarco sul suo Addio alla KTM : “Mi sono tolto un peso - spero di restare in MotoGP” : Johan Zarco ha deciso di abbandonare la KTM al termine di questo anno e dunque di non onorare il contratto che lo voleva in sella al mezzo austriaco anche per la prossima stagione. Il francese sembra essere in chiara difficoltà psicologica e i risultati estremamente deludenti raccolti fino a questo momento lo hanno convinto a mollare la presa: “Questa scelta è stata difficile. Non sono molto sereno dentro di me, dovevo prendere una scelta ...

L’Addio di Luciana Littizzetto alla sua cagnolina : “Non ci sei più. E nemmeno io” : Luciana Littizzetto piange su Instagram la morte di Gigia, la sua amata cagnolina, salvata dalla strada qualche anno fa. Con un post straziante la conduttrice ha detto addio alla sua amica a quattro zampe, commuovendo tutti. La comica ha postato una foto dolcissima in cui stringe fra le braccia la volpina, baciandola. “Non ci sei più. E nemmeno io. #gigiatesoromio” ha scritto, raccontando in poche parole tutto il suo dolore. Buffa e ...

Spider-Man - è davvero Addio all'MCU? Cosa succede tra Sony - Disney e Marvel : Si discute intorno al futuro di Spider Man, anzi, il destino dell’Uomo Ragno sarebbe il terreno della disputa intorno cui ruotano la Disney, i Marvel Studios e la Sony. Nelle ultime ore si susseguono varie notizie: la prima ad arrivare, una bomba, è stata quella per cui salta l’accordo tra Sony e Disney, con conseguente abbandono di Kevin Feige e dei Marvel Studios nella produzione dei prossimi film di Spider-Man. La notizia ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Agosto : Conte affonda Salvini e dice Addio ai gialloverdi : Le dimissioni Conte affonda Salvini e dice addio ai gialloverdi APalazzo Chigi ha già salutato tutti. Prima di pronunciare il suo j’accuse contro Matteo Salvini e di annunciare all’aula del Senato l’intenzione di dimettersi, Giuseppe Conte ha voluto accomiatarsi da chi ha lavorato con lui alla Presidenza del Consiglio. “Si sono commossi”, racconta chi c’era. “E soprattutto gli hanno chiesto: ma davvero non torna più?”. […] di Paola ...

Viterbese - Antonio Calabro non è più l’allenatore : i motivi dell’Addio e il nome del sostituto : “Antonio Calabro non è più l’allenatore della Viterbese”. L’annuncio arriva dalla voce del presidente Marco Romano, ma a rinunciare all’incarico è stato lo stesso tecnico per motivi familiari. “Ho preso questa decisione a malincuore – ha esordito Calabro con visibilmente commosso – ma purtroppo con la testa sono altrove e preferisco lasciare. La mia presenza è richiesta in un altro posto ma questa società merita il meglio. ...

Meteo Italia - estate Addio : temporali in arrivo. Allerta su alcune regioni : È ancora una volta un’Italia spaccata in due, divisa a metà, quella che emerge dalle previsioni Meteo di oggi. Stando a quanto riferiscono i Meteorologi, infatti, saranno previsti temporali a tratti violenti e forte pioggia al nord, in particolare Piemonte e Lombardia dove è stata emanata una nuova Allerta gialla da parte della protezione civile, e invece al sud regneranno caldo e afa, con aria molto torrida proveniente dal continente ...

Moto2 – Baldassarri dice Addio alla VR46 Academy : “ecco cosa mi ha detto Valentino” : Baldassarri saluta la VR46 Academy: le parole del giovane pilota italiano sull’addio alla grande famiglia di Valentino Rossi La MotoGp torna protagonista dopo una settimana di pausa e lo fa a Silverstone per il weekend di gara del Gp della Gran Bretagna. In pista, oltre ai campioni della categoria regina, i saranno anche i giovani di Moto3 e Moto2, tra cui anche Lorenzo Baldassarri, di cui si è parlato tanto nelle ultime settimane ...

Addio all'attore Cosimo Cinieri : 19.01 E' morto l'attore Cosimo Cinieri, dopo una lunga malattia. Aveva 81 anni. Nato a Taranto il 20 agosto 1938,è stato tra i grandi esponenti del teatro italiano e dell'avanguardia, negli anni Sessanta-Ottanta.Nipote del drammaturgo Cesare Giulio Viola, ha lavorato con Carmelo Bene, in Sade,Otello o la Deficienza della donna. Nel cinema ha recitato con registi come Bertolucci,Fulci, Indovina, Troisi, Magni, Winspeare. In Tv è stato anche ...

Addio alla giornalista Ida Colucci. È stata direttrice del TG2 : Carlo Lanna All'età di 58 anni a causa di un tumore si è spenta Ida Colucci, giornalista ed ex direttrice del Tg2 La notizia è pochi minuti fa. Si è spenta all’età di 58 anni la giornalista Ida Colucci dopo una lunga battaglia contro il cancro. Con un passato da cronista, la Colucci ha segnato una pagina molto importante del giornalismo italiano. Amata e ben voluta da tutti, ricordata come una donna dal carattere forte, avrebbe ...

Addio Marium - la cucciola di dugongo che si era persa nell’oceano è morta : uccisa dalla plastica : Dopo soli tre mesi dal suo salvataggio che commosse il web, la cucciola di dugongo Marium è morta. A ucciderla sono stati frammenti di plastica ingeriti nei pressi dell'isola di Ko Bilong, che le hanno provocato occlusione gastrointestinale, infiammazione diffusa e un'infezione fatale. Marium era diventata famosissima grazie alle foto e ai video dei suoi soccorritori, che la mostravano mentre si alimentava con latte ed erba.Continua a leggere

Ciclismo – Dumoulin dice Addio al team Sunweb : l’olandese inizia una nuova avventura alla Jumbo-Visma : Dumoulin e Sunweb ai saluti: l’olandese diventa un nuovo corridore della Jumbo-Visma Si separano le strade di Tom Dumoulin ed il team Sunweb: la notizia era nell’aria da un po’ ormai, ma solo oggi è arrivata la conferma ufficiale. Il ciclista olandese, campione al Giro d’Italia 2017, lascia la squadra tedesca dopo 8 anni insieme, per iniziare una nuova avventura alla Jumbo-Visma. Dumoulin, reduce da una stagione ...

Morto Giulio Chierchini - Addio allo storico disegnatore di Topolino : aveva 91 anni : È Morto il fumettista Giulio Chierchini, storico disegnatore di “Topolino” tra i più longevi della Disney con 66 anni di attività ininterrotta. Si è spento a Genova all’età di 91 anni. Nato nel capoluogo ligure il 22 maggio 1928, insieme a Giovan Battista Carpi, Chierchini è stato uno dei più prolifici autori italiani della Disney specializzato nel genere delle parodie. La prima storia disegnata da Chierchini è “Topolino e la ...