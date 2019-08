Accordo Ue-Mercosur | Macron guida il fronte dei Paesi che vogliono tirarsi indietro dal

Incendi in Amazzonia - a rischio la ratifica dell’Accordo Mercosur : Il presidente francese e il premier irlandese attaccano Bolsonaro. L'intesa commerciale prevede impegni concreti contro la deforestazione

Incendi Amazzonia - Macron : “Bolsonaro ha mentito sul clima - ci opponiamo all’Accordo Ue-Mercosur” : Il G7 lavora a “iniziative concrete” per far fronte agli Incendi in Amazzonia. Lo annuncia la presidenza francese. Emmanuel Macron intanto alza il tiro nello scontro con Jair Bolsonaro, avviato dopo la richiesta da parte del presidente francese di mettere la “crisi internazionale” degli Incendi in Amazzonia nell’agenda del vertice del G7 che si apre domani in Francia. Ora Macron afferma che il presidente brasiliano ...

Dazi : Federlegnoarredo - sistema arredamento in Accordo libero scambio Mercosur : Milano, 1 ago. (Labitalia) - Dopo un complesso lavoro per superare le resistenze sudamericane e gra[...]

G20 - Juncker : Accordo storico Ue-Mercosur : 12.28 "Questo è un momento davvero storico". Così il presidente della Commissione europea, Juncker, circa l'accordo sul commercio raggiunto al G20 tra l'Ue e i Paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay) dopo 20 anni di trattative. L'accordo è "un messaggio a favore di un commercio aperto,giusto, sostenibile e basato sulle regole (...), che crea buoni posti di lavoro per tutti quelli che sono coinvolti" e che farà "risparmiare ...

Raggiunto Accordo Ue-Mercosur - segnale al protezionismo di Trump. Ma l’Italia si oppone : L'Unione europea e i Paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay) hanno Raggiunto un accordo commerciale dopo 20 anni di trattative. Per i quattro paesi dell'America Latina si tratta del primo trattato bilaterale e l'accordo - favorito dalla volonta' delle parti di dare anche cosi' una risposta al protezionismo di Donald Trump - e' arrivato dopo una settimana di intensi negoziati a Bruxelles a tutti i livelli, tecnici e politici. ...

Ue-Mercosur - negoziati verso un Accordo commerciale : Potrebbe essere la volta buona per l'accordo commerciale fra l'Ue e il Mercosur (il mercato comune di Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay), dopo una trentina di tentativi falliti in quasi 20 anni: c'è un buon clima nel negoziato in corso da mercoledì sera a Bruxelles fra i commissari europei interessati e diversi ministri dei paesi del Mercosur (Esteri, Commercio, Agricoltura, a seconda dei paesi), accompagnati dai rispettivi team tecnici, e ...

Ue-Mercosur - negoziati verso un Accordo commerciale dopo vent’anni di fallimenti : Potrebbe essere la volta buona per l'accordo commerciale fra l'Ue e il Mercosur (il mercato comune di Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay), dopo una trentina di tentativi falliti in quasi 20 anni: c'è un buon clima nel negoziato in corso da mercoledì sera a Bruxelles fra i commissari europei interessati e diversi ministri dei paesi del Mercosur (Esteri, Commercio, Agricoltura, a seconda dei paesi), accompagnati dai rispettivi team tecnici, e ...