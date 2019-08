A Taranto i Giochi del Mediterraneo del 2026 La felicità del sindaco Melucci | La

A Taranto i Giochi del Mediterraneo 2026 : Il 2026 sarà un anno di sport per l'Italia: non solo ospiterà i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, ma anche i...

Italia al centro del mondo : dopo le Olimpiadi 2026 - candidature per Europei di nuoto e atletica. Giochi del Mediterraneo a Taranto? : L’Italia vuole tornare al centro del panorama sportivo internazionale e proprio per questo motivo punta a ospitare eventi di primissima fascia, uno dei modi migliori per aumentare la visibilità di una determinata disciplina e per creare le basi per un futuro prolifico per quanto riguarda i risultati. La nostra Nazione ha conquistato con pieno merito l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026, la candidatura di Milano e Cortina ...