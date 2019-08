A Parma D’Aversa costretto a cambiarsi la camicia bianca si confondeva con le maglie

Parma-Juventus - le parole di D’Aversa alla vigilia : “Servirà una gara perfetta - il pubblico sarà fondamentale” : “La Juventus domani cercherà di fare la partita, fraseggiando molto. Oltre all’organizzazione di squadra ci sono pure i singoli: dobbiamo essere pronti ad affrontare una squadra molto forte. Dobbiamo essere noi i primi convinti di poter fare risultato: il 100 per 100 potrebbe non bastare. L’aiuto del pubblico sara’ fondamentale per spingere i ragazzi”. Così, in conferenza stampa, alla vigilia ...

Juventus - il Parma ai raggi X : velocità ed esperienza le armi di D’Aversa : Parma-Juventus sarà il primo test nel campionato di Serie A 2019-2020 per le due squadre. Al Tardini, gli emiliani proveranno a piazzare la prima sorpresa stagionale mettendo sul piatto un 4-3-3 tutto velocità in attacco e con una difesa fondata sul carisma e l’esperienza dei suoi interpreti. Il giovane tecnico D’Aversa, dopo la passata annata da esordiente nel massimo campionato in cui ha salvato agevolmente la sua neopromossa, ha tutta ...

Parma - Inglese avverte la Juventus : “proverò a fare gol” - le indicazioni di D’Aversa : “Apriremo il campionato contro una grande squadra, ci proveremo come l’anno scorso cercando di fare risultato ad ogni costo”. Sono le dichiarazioni di Roberto Inglese, attaccante del Parma, intervenuto ai microfoni di Sky in vista dell’esordio in campionato contro la Juventus, partita difficile ma l’obiettivo è conquistare un risultato positivo. “Sicuramente è meglio affrontarli subito che nel corso del ...

Parma - D’Aversa in conferenza : indicazioni sugli assenti - sugli obiettivi e sul mercato : “Domani non ci saranno Kucka e Gazzola, che hanno avuto qualche problema; per il resto sono tutti convocati“. Queste le parole del tecnico del Parma Roberto D’Aversa in conferenza alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Venezia. “Affronteremo un impegno non semplice, avremo di fronte una squadra organizzata: Dionisi è uno che prepara tutto nei minimi dettagli. Non dobbiamo sottovalutare i nostri ...

Parma - D’Aversa soddisfatto : “In queste due settimane stiamo lavorando bene” : “In queste due settimane si è lavorato molto bene. La società fino adesso ha lavorato in maniera eccellente, perché mi ha dato la possibilità di provare già dei meccanismi all’interno di questo gruppo“. queste le parole dell’allenatore del Parma Roberto D’Aversa in seguito alla terza amichevole stagionale dei crociati contro i dilettanti del Maia Alta, vinta 4-0 “Quest’anno la società sta operando per ...

Parma - sei gol in amichevole per la squadra di D’Aversa [FOTO] : Seconda amichevole e seconda vittoria per il Parma impegnato nel ritiro altoatesino di Prato allo Stelvio, con la bella Val Venosta ad ospitare i ducali sino al 21 luglio, quando ci sarà l’ultima amichevole in programma (ore 11 contro l’FC Obermais allo stadio di Prato allo Stelvio). Ieri altro buon test contro la rappresentativa Val Venosta sotto gli occhi di circa duecento spettatori, conclusasi con un 6-0 in favore degli emiliani. La ...

Calciomercato Parma - Inglese e Karamoh per un attacco niente male : l’11 di D’Aversa è molto interessante [FOTO] : Il ritorno in Serie A dopo qualche stagione nelle serie minori è coinciso con una salvezza mai messa in discussione. In seguito al fallimento il Parma è ripartito alla grande, ben guidato in panchina dal tecnico D’Aversa. Allenatore, quest’ultimo, che è stato confermato anche per la prossima stagione, il cui obiettivo è fare sempre meglio. Il Parma si è infatti rinforzato in fase di mercato, acquistando Sepe e Laurini per la ...

D’Aversa e il Parma ancora insieme : rinnovo fino al 2022 : Il Parma ha ufficializzato il prolungamento contrattuale di Roberto D’Aversa: il tecnico ha firmato fino al 2022.“powered by Goal”Roberto D’Aversa resta al Parma. E lo fa poggiando su basi solide. Il club ducale ha ufficializzato il rinnovo contrattuale del proprio allenatore per altre tre stagioni.“La Società Parma Calcio 1913 comunica di aver rinnovato il contratto con il tecnico Roberto D’Aversa, ora legato al club crociato ...

