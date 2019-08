A Io e Te Girone rivela | Ho sofferto di depressione

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 24 agosto 2019) Serena Granato L'attore della serie tv storica La Piovra, Remo, ha concesso un'intervista esclusiva nella quale ha parlato della suaA Io e te si è nuovamente discusso di uno dei problemi che più affligge la società moderna, quello della, che colpisce a ogni età. In una delle precedenti puntate, infatti, Pierluigi Diaco aveva già affrontato il delicato tema dei problemi psichiatrici, confidando al pubblico di averdianche lui. In quel frangente, Diaco era apparso visibilmente emozionato e avevo invitato tutti a equiparare i problemi psichiatrici a quelli fisici. E nel nuovo appuntamento di Io e te, Diaco è tornato a parlarne con l'ospite in studio, Remo. L'attore, diventuto celebre agli occhi dei telespettatori per il ruolo di Tano Cariddi interpretato in La piovra, ha dichiarato in studio di aver lottato proprio ...

