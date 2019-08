A 3 anni dal terremoto nel Centro Italia INGV pubblica un aggiornamento

Avvolto dalle fiamme mentre prepara il limoncello : Guido muore a 27 anni : Orrore a Benevento nel rione Libertà. Un giovane di 27 anni è stato Avvolto dalle fiamme mentre stava preparando il limoncello, famoso liquore campano, in casa propria. La notizia è stata riportata da Il Mattino. L’episodio sarebbe avvenuto a causa del contatto tra l’alcol necessario per preparare la bevanda e la fiamma dei fornelli. In seguito si è scaturito un vero incendio che ha travolto il ragazzo. Quest’ultimo ha riportato ustioni sull’80% ...

A 3 anni dal sisma - Borrelli ad Amatrice : 11.47 "Ad Amatrice sarà fatta un'opera di ricostruzione con strutture adeguate sismicamente e i futuri terremoti non porteranno eventi devastanti come quelli che abbiamo registrato". Lo ha detto ad Amatrice il capo del Dipartimento della Protezione civile Borrelli,in occasione della commemorazione dei 3 anni dal sisma che colpì il Centro Italia. "Abbiamo un patrimonio fragile e dobbiamo fare di tutto per metterlo in sicurezza"ha aggiunto.

24 agosto 2016. A tre anni dal sisma del Centro Italia poche idee ma confuse. : Teramo - "A tre anni dal sisma che ha colpito Marche, Lazio e Molise, e a dieci anni dal terremoto dell'aquilano, ci sono ancora paesi in cui non parte la ricostruzione 2009 e si accumulano ritardi, tant'è che si ipotizzano decenni per il ritorno alla normalità." E' quanto sottolinea l'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Teramo, tramite il suo presidente, Arch. Raffaele Di Marcello. "Tra ...

Il Re Leone dal cinema alla realtà - allarme WWF : 'Tra 25 anni Simba potrebbe estinguersi' : Dal 21 agosto anche nelle sale cinematografiche italiane è tornato "Il Re Leone": la storia del piccolo Simba, da sempre amata da tutti, dai più piccoli agli adulti. Chi ha visto il cartone della Disney quando era bambino ora lo potrà rivedere in una nuova versione, visto che questo film è un rifacimento fotorealistico di animazione computerizzata. La Walt Disney con questo nuovo film sta avendo un grande successo, dal momento che la pellicola ...

Terremoto centro Italia : a tre anni dal sisma nulla è cambiato. «Ci sentiamo terremotati di serie B» : Le strade deserte, le curve che si insinuano su per il fianco delle colline. Poi, d?improvviso, le macerie. Chi oggi percorre la Salaria e decide di inerpicarsi verso l?interno, verso...

“Sono i giorni del dolore e della rabbia” : intervista a Sergio Pirozzi a tre anni dal terremoto di Amatrice : “Sono i giorni del dolore e della rabbia. Momenti che non scorderò mai. Una ferita sempre aperta nel mio cuore” così Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice, parla di quei terribili giorni di tre anni fa, del loro ricordo, dei danni seguiti al terremoto, di quanto facciano ancora troppo male. “E’ stato ricostruito solo il 4% – spiega Pirozzi ai microfoni di MeteoWeb – e questo testimonia il fallimento di un ...

Cortina d’Ampezzo : precipita per otto metri dalla parete di arrampicata - grave bimbo di 6 anni : grave incidente a Cortina d’Ampezzo. Un bambino di 6 anni, residente nella zona di Conegliano Veneto, è precipito da otto metri dopo una rovinosa caduta dalla parete della palestra di roccia “Lino Lacedelli” nella località sciistica delle Dolomiti. Il piccolo è stato soccorso dal 118 e poi è stato trasportato dall’elicottero del 118 all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Non sarebbe comunque in ...

Terremoto Amatrice - a tre anni dal sisma l’INGV avverte : “la sequenza sismica non è ancora conclusa” : A tre anni dal Terremoto del 24 agosto 2016, cerchiamo di fare il punto sull’attività sismica in corso nell’area e vediamo come sono proseguite le ricerche in quest’ultimo anno. La grande quantità di dati sismici, geodetici, geologici, raccolti durante la sequenza è stata già oggetto di numerose pubblicazioni e sono tuttora in corso analisi più di dettaglio, con nuovi metodi e collaborazioni con ricercatori di altri istituti e ...

Amatrice - a 3 anni dal terremoto la ricostruzione ancora non decolla : Amatrice 3 anni dopo il sisma del 24 agosto 2016 è ancora un cantiere; la ricostruzione sembra una storia infinita e ancora stenta a decollare. Ad Amatrice, Accumuli e nelle altre cittadine segnate dal devastante terremoto del centro Italia, tra Lazio, Abruzzo e Marche, che causò in tutto 299 morti e oltre 400 feriti, il tempo sembra essersi fermato creando un limbo di polvere e macerie, di morte, alienazione e scoraggiamento. Un'ottantina gli ...

Terremoto Amatrice : a tre anni dal sisma l’INGV fa il punto sull’attuale attività sismica dell’area : A tre anni dal Terremoto del 24 agosto 2016, cerchiamo di fare il punto sull’attività sismica in corso nell’area e vediamo come sono proseguite le ricerche in quest’ultimo anno. La grande quantità di dati sismici, geodetici, geologici, raccolti durante la sequenza è stata già oggetto di numerose pubblicazioni e sono tuttora in corso analisi più di dettaglio, con nuovi metodi e collaborazioni con ricercatori di altri istituti e ...

Tre anni dal terribile terremoto di Amatrice : il racconto di quella notte e gli eventi sismici che portarono in pochi mesi alla tragedia di Rigopiano : Sono stati quasi trecento i morti. Trecento persone che, al caldo dei loro letti, cullati dal tepore estivo, dormivano sicuri nelle proprie abitazioni. Accadeva esattamente tre anni fa, ad Amatrice, dove alle 3:36 di notte del 24 agosto 2016, la terra ha tremato ad Amatrice e non solo, con una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). L’epicentro è stato ...

Incidente stradale - ferita bimba di 7 anni : alla guida il padre drogato e ubriaco : È successo a Caltanissetta. Dagli accertamenti è risultato inoltre che l’uomo aveva la patente sospesa e l’auto era senza...

Versilia - scontro tra auto e moto : morto Nicola Dallori - il noto sommelier aveva 44 anni : Incidente mortale nella notte in Versilia. Un'auto si è scontrata con una moto provocando il decesso di una persona. Si tratta di Nicola Dallori, 44 anni e famoso ristoratore e sommelier di Massarosa. La tragedia si è verificata sul lungomare Fiumetto di Marina di Pietrasanta all'altezza del Bagno Patrizia poco dopo la mezzanotte di ieri, giovedì 22 agosto. Subito dopo l'impatto, l'uomo, che era alla guida della due ruote, è stato trasferito in ...

Bari : il bimbo di tre anni scivolato da uno scoglio al Canalone si è risvegliato dal coma : Le condizioni del piccolo Dylan, il bambino finito in coma farmacologico dopo essere scivolato da uno scoglio presso la spiaggia del Canalone di Bari il 21 agosto, pare siano in miglioramento. In queste ultime ore, infatti, è stato comunicato che il piccolo di tre anni si è risvegliato e ha ricominciato a respirare autonomamente, senza più l'ausilio dei macchinari. Al momento della caduta, il piccolo aveva sbattuto con violenza la testa, e per ...