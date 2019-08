12enne ha la sindrome dello starnuto a mitraglia | la ragazzina costretta a continui

Fonte : baritalianews

(Di sabato 24 agosto 2019) Unache lascia senza pace unadi soli 12 anni che dopo una semplice influenza ha scoperto di essere affetta da una strana malattia quella della “”. Lache si chiama, Lauren Johnson, starnutisce circa 12 mila volte al giorno, 20 starnuti al minuto. Per laè una raffica di starnuti senza fine. La piccola non ha altri sintomi solo quello di starnutire continuamente. La piccola riesce ad avere un po’ di sollievo solo durante le ore notturne, la mattina, per intere settimane, inizia il suo dramma. La piccola ha raccontato di essere molto imbarazzata per quello che le sta succedendo essendo impossibilitata ad andare al cinema e anche a scuola i suoistarnuti provocano inevitabilmente problemi durante la lezione. I genitori hanno cercato di trovare una soluzione al problema. Ma per il momento ...